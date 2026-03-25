تعرّفي على المخاطر الصحية للزبدة المملحة؟

على الرغم من أن للزبدة المملحة وغير المملحة مزايا يُضفيان نكهات غنية على الأكل، إلا أنه من الأفضل استخدام النوع غير المملح حفاظا على صحتك.

الزبدة غير المملحة خالية من الصوديوم، بينما تحتوي الزبدة المملحة على 90 ملليغراما من الصوديوم لكل ملعقة طعام.

ففي دراسة حديثة منشورة سنة 2024 في مجلة علمية في التغذية قارنت تأثير الدهون المشبعة من الزبدة (بما فيها غير المملحة) على صحة القلب.

ووجدت بشكل مباشر أن استهلاك الزبدة أدى إلى تغيّرات في المؤشرات القلبية الاستقلابية مثل ارتفاع عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مقارنة بمصادر دهون أخرى، وفق موقع pubmed.

لماذا الزبدة المملحة أخطر من الزبدة غير المملحة؟

الزبدة المملحة أخطر نسبيا من غير المملحة لسببين:

الدهون المشبعة

الزبدة تحتوي على نسبة عالية (60–70%) من الدهون المشبعة.

هذه الدهون ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد خطر أمراض القلب عند الإفراط.

الصوديوم (الملح)

الزبدة المملحة تضيف كمية من الملح إلى النظام الغذائي.

الإفراط في الصوديوم مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض القلب، بحسب موقع verywellhealth.

ماهي حالات تتطلب الحدّ من الصوديوم؟

تتطلب بعض الحالات الصحية الحدّ من تناول الصوديوم، مثل أمراض الكبد والكلى والقلب.

لذا، بالإضافة إلى الحدّ من الملح في النظام الغذائي اليومي وتقليل الكربوهيدرات، ينبغي على الأشخاص الذين يندرجون ضمن هذه الفئة مراقبة استهلاكهم للصوديوم. يُستبعد الملح تماما من قائمة طعامهم، ومع ذلك، يُمكنهم تناول كمية قليلة من السمن غير المملح من حين لآخر، وفقا لموقع healthlogus.

المخاطر المحتملة للزبدة المملحة؟

قد يُساهم تناول الزبدة المملحة بانتظام في ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

عند تناول هذه الزبدة، قد يؤدي محتواها العالي من الصوديوم إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، حيث يحتفظ الجسم بالماء لتخفيف تركيز الملح، مما يُسبب تضيّق الأوعية الدموية وزيادة الجهد المبذول.

يُمكن أن يُؤدي هذا الضغط المرتفع إلى إجهاد القلب والشرايين والأعضاء الحيوية الأخرى، مما قد يُؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم، حسب موقع tastyjourney.

ما هي كمية الملح الموجودة في الزبدة المملحة؟

تختلف نسبة الملح باختلاف العلامة التجارية، ولكنها تتراوح عادة بين 1.2% و2% من الوزن.

هل الزبدة غير المملحة أكثر صحة من الزبدة المملحة؟

بالنسبة للأشخاص الذين يهتمون بتناول الصوديوم، تٌعدّ الزبدة غير المملحة خيارا صحيا أكثر، إذ يسمح بتحكم أكبر في مستويات الصوديوم في النظام الغذائي.

هل تحتوي الزبدة المملحة على سعرات حرارية أكثر من الزبدة غير المملحة؟

لا، محتوى السعرات الحرارية متطابق تقريبا بين الزبدة المملحة وغير المملحة. الفرق الرئيسي هو وجود الصوديوم.

هل يؤثر الملح بشكل ملحوظ على نكهة الزبدة؟

نعم، يُعزز الملح نكهة الزبدة ويُضفي عليها لمسة لذيذة. يُفضل الكثيرون طعم الزبدة المملحة، خاصة عند استخدامها كطبقة دهن.

هل هناك فرق في مدة صلاحية الزبدة المملحة وغير المملحة؟

نعم، تتمتع الزبدة المملحة عموما بمدة صلاحية أطول قليلا نظرا لخصائص الملح الحافظة.

ما هي أفضل طريقة لتخزين الزبدة المملحة؟

يُفضل تخزين الزبدة في الثلاجة، ويفضل في وعاء محكم الإغلاق أو لفها بإحكام، لمنعها من امتصاص الروائح. كما يُمكن تجميدها لتخزينها لفترة أطول.

هل هناك أي فوائد صحية لتناول الزبدة؟

تحتوي الزبدة على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامينات أ، د، هـ، وك. مع ذلك، فإن هذه الفوائد تُقابلها نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا يُنصح بالاعتدال، وفقا لموقع chefsresource.