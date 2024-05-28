تعرّف على أساليب الغش أثناء بيع أضحية العيد؟

يعمد بعض الموالين وتجار الماشية إلى إخفاء العيوب الموجودة في الخرفان، بغرض بيعها بأسعار غالية قبل العيد، ما يورط الزبون في أضحية لا تستجيب للشروط الشرعية.

ومن أجل تجنب شراء أضاحي غير سليمة أو هزيلة أو مريضة، يشير البياطرة إلى عدد من المواصفات أثناء معاينة الخروف، قد لا تظهر مباشرة، ولكن يجب الانتباه إليها جيدا.

ما أساليب الغش أثناء البيع؟

انتبه إلى أساليب الغش في شراء الأضاحي، مثل:

-الإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون ويعتقد أنه بحالة جسمانية جيدة.

– إضافة الملح وماء الشرب مما يؤدي الى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه.

– ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض.

– الغش في نوع وبلد منشأ الخراف.

– غسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، حسب موقع aljazeera.

انتبه إلى هذه العيوب؟

– فم الخروف يجب ألا يحتوي على جروح ظاهرة وأن تكون شفاهه سليمة تماما، وخالية من التقرحات.

– أسنانه يجب أن تكون سليمة حسب العمر، حيث تُعد لبنية حتى عمر 9 شهور ثم تبدأ الأضحية في استبدال أول زوج من الأسنان عند عمر 9 – 12 شهرا.

– يجب التأكد من عدم وجود تقرحات باللثة أو اللسان أو تجمعات لعابية وفقاعات خارج الفم.

– التأكد من نظافةأنفه، وأنه خالٍ من أي تقرحات أو إفرازات ضارة.

– يجب أن تكون أرجله سلمية تماما، فذلك من شروط الأضحية، وخالية من الكسور أو الجروح أو العرج الذي يُبطل الأضحية.

-التأكد من خلو الجسم من ناحية البطن والظهر من الجروح أثناء تربيته ويكون قد أثر عليه، وفقا لموقع arrajol.

كيف تختار أضحية سليمة؟

هناك عددا من الشروط التي يتم على أساسها اختيار أضحية العيد بطريقة صحيحة، أهمها اتباع السن المحدد، حيث يجب أن تكون:

– 5سنوات للجمل

– سنتان للأبقار

– سنة للماعز و6 أشهر للضأن

ومن أهم هذه الشروط:

-أن تكون خالية من العيوب في العين أو الجلد أو مقطوعة الأرجل، ويظهر عليها الهزال الشديد.

-أن يظهر على الحيوان علامات النشاط والحركة والإقبال على تناول الطعام.

– أن تكون عيونه لامعة ليس بها احمرار، مع عدم وجود فراغات بأماكن الجلد تدل على مرض جلدي.

– ألا يكون الخروف مصاب بالإسهال وأن الفضلات ليست ملتصقة بجسده من الخلف.

ـ عدم وجود جروح أو قروح بجسمه أو دمامل أو أورام.

ـ أن يكون الصوف سليم وغير شاحب ولا يتساقط عند جذبه بقوة.

– ألا يكون هزيلا وقليل اللحم، ويكون من خلال الإمساك بسلسلة الظهر، فإذا لمست الفقرات من الداخل بسهولة دل ذلك على ضعف الحيوان، حسب نصائح نشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ماهي أهم سلالات الأغنام في الجزائر؟

أولاد جلال

وهي السلالة الأكثر أهمية من حيث العدد، فهي سلالة بيضاء بالكامل، ذات صوف ناعم وذيل نحيل، خصر عالي، أرجل طويلة، قوية مناسبة للمشي.

وعادة ما يكثر الطلب على هذه السلالة في عيد الأضحى بسبب جودة لحومها.

بني إيغيل (الحمراء)

هي سلالة أمازيغية، وتعتبر ثاني أكبر سلالة في الجزائر، وأفضل سلالات اللحوم بسبب دقة عظامها واستدارة الأرجل والأضلاع.

سيدوان

تنتشر هذه السلالة في أقصى جنوب الجزائر بشكل كبير، وتتميز بقدرتها على المشي والرعي لمسافات طويلة، وتنفرد بألوانها التي تتراوح بين البنية والبني الفاتح مع اللون الأسود أو البني والأبيض.

الرومبي

لطالما تم تصنيف سلالة الرومبي على أنها سلالة ناتجة عن التهجين بين موفلون (العروي) جبل العمور وسلالة أولاد جلال، لأنها تمتلك شكل أولاد جلال ولون الموفلون، كما أنها تمتلك قرون قوية، وفقا لموقع agronomie.