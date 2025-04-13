تعرّف على الفوائد الصحية لتناول النخّالة

تعتبر النخالة مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية، وخاصة الألياف، التي تعمل على تحسين الهضم وتمنع الأمراض المزمنة عند دمجها في النظام الغذائي.

كما خلصت دراسة أجريت عام 2023 إلى أن النخالة تُخفض بشكل كبير ضغط الدم، والكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار.

وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية على وجه الخصوص، وتعتبر نخالة الشوفان ذات التأثير الأبرز، بحسب موقع verywellhealth.

ماهي النخالة؟

هي الطبقة الخارجية الصلبة للحبوب الكاملة مثل القمح والأرز والشوفان، حيث تتكون الحبوب الكاملة من ثلاث طبقات صالحة للأكل: النخالة، السويداء، والجنين.

تُزال طبقة النخالة أثناء التكرير لمنح الحبوب ملمسا أكثر نعومة ولإطالة مدة صلاحيتها.

الفوائد الصحية

غنية بالألياف

ربع كوب من نخالة القمح يحتوي على 6 غرامات من الألياف الغذائية.

من المهم جدا اتباع نظام غذائي غني بالألياف لأنها هذه الأخيرة تمر عبر الجهاز الهضمي دون أن تمتصها الإنزيمات الهضمية، وتأخذ معها جزيئات الدهون والكوليسترول والسموم.

تعمل كبريبايوتيك

يُساعد تناول أطعمة البريبايوتكس، مثل نخالة القمح، على إحداث تغييرات إيجابية في الجهاز الهضمي وأعضاء الجسم، فهي تُحقق ذلك من خلال كونها مصادر غذائية، أو وقودا، للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

تساعد على الهضم

تشير العديد من الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يُفيد عددا من اضطرابات الجهاز الهضمي.

كما أن إضافة نخالة القمح إلى وجباتك يُمكن أن يُساعد في تقليل المشاكل الصحية، مثل انتفاخ المعدة والشعور بعدم الراحة، حيث يُعزز انتظام حركة الأمعاء ويزيد من البكتيريا النافعة في الامعاء.

تدعم فقدان الوزن أو الحفاظ عليه

يُشعرك تناول نخالة القمح، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، بالشبع والرضا، وهذا يُساعد في الحفاظ على وزن صحي.

إضافة نخالة القمح إلى عصيرك الصباحي، أو حبوب الإفطار الساخنة، أو الزبادي، يُمكن أن يُشعرك بالشبع والنشاط لعدة ساعات.

غنية بالمنغنيز

يحتوي نصف كوب من نخالة القمح على أكثر من 100 بالمائة من القيمة اليومية المُوصى بها من المنجنيز، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورا في العديد من العمليات الكيميائية في الجسم.

نحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالمنجنيز بانتظام لامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ونمو العظام، والهضم، وتقوية جهاز المناعة، وفق موقع draxe.

كيف تأكل نخالة القمح؟

يُمكنك مزجها مع” الياوورت”، أو رشها على الزبادي أو العصائر، أو إضافتها إلى المخبوزات، أو حتى استخدامها كطبقة على اللحوم أو الخضراوات.

هل هي خالية من الغلوتين؟

لا، نخالة القمح ليست خالية من الغلوتين، لأنها تُشتق من القمح مما يجعلها غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو الداء البطني.

ما هي الكمية المناسبة؟

يُنصح بالبدء بكميات صغيرة، حوالي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، ثم زيادتها تدريجيا لتجنب أي عسر هضم.

هل يمكن تناولها نيئة؟

نعم، يمكنك تناول نخالة القمح نيئة، مع ذلك، تذكّر أن نخالة القمح النيئة لها طعم مرير قليلا وقوام خشن، وقد لا يكون مستساغًا للبعض، غالبا ما تكون أكثر متعة عند إضافتها إلى أطعمة أخرى.

هل يمكن طهيها؟

نعم، يمكنك طهي نخالة القمح لجعلها أكثر استساغة وتنوعًا، يمكن إضافتها إلى وصفات مثل الكعك والخبز والفطائر، كما أن الطهي يُليّن النخالة، مما يُسهّل هضمها، وفق موقعchefsresource.

كيفية اختيار النخالة

-عند اختيار النخالة، يجب أن تكونذات رائحة منعشة وقوام ناعم ومتجانس.

– تجنب النخالة التي تفوح منها رائحة العفن، فقد يشير ذلك إلى الأكسدة أو التعرض للرطوبة.

تجنب ذات اللونالباهت أو التي تحتوي على جزيئات غريبة، مما يؤثر على نقائها وفعاليتها في الوصفات.

كيفية تخزينها

يجب حفظ النخالة في وعاء محكم الإغلاق في بيئة باردة وجافة،ويُنصح بتبرديها إذا كنت تنوي تخزينها لفترة أطول،وعند تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تبقى نضرة لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

قد يؤدي تعرضها للهواء والرطوبة إلى تلفها وتقليل فوائدها الغذائية، تجنب وضعها بالقرب من مصادر الحرارة، لأن ذلك قد يؤثر على جودتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إبعاد النخالة عن الروائح النفاذة يضمن عدم التقاطها لأي روائح غير مرغوب فيها، بحسب موقع listonic.