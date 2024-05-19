تعرّف على فوائد سمك التونة وطريقة اختياره

مع توفر سمك التونة بكميات كبيرة في الأسواق الجزائرية وتراجع أسعارها، أصبح بإمكان المواطن أن يستمتع بمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية.

وتعتبر التونة مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12، وهو فيتامين أساسي ضروري لتكوين الحمض النووي، والذي يساعد على تكوين خلايا دم حمراء جديدة ومنع تطور فقر الدم، وفق ما نشره موقع webmd.

وينصح خبراء التغذية باختيار هذا السمك وفق شروط معينة، من بينها القشرة اللامعة، ولونه الذي يجب أن يتراوح بين الأحمر والوردي الموحد.

ماهي فوائد التونة؟

تقليل نسية الكوليسترول

إن النسبة العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في لحم التونة، تعمل على توازن الأوعية الدموية، مما يقلل نسبة الكوليسترول في الشرايين.

خفض ضغط الدم

تظهر الدراسات البحثية أن التونة غنية بالبوتاسيوم – وهو معدن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

تحسين نظام المناعة

التونة غني بالمنغنيز والزنك وفيتامين سي والسيلينيوم، وهي مضادات الأكسدة المعروفة بأنها معززة رئيسية لجهاز المناعة.

تعزيز الدورة الدموية

تناول كميات كبيرة من الحديد وفيتامين ب يقوي خلايا الدم،ويعزز الدورة الدموية، مما يحسن أكسدة أعضاء الجسم، ويضمن أداءها الأمثل، وهذا ما يفعله هذا النوع من السمك.

يقلل من الاكتئاب

أثبت الأبحاث أن تناول المأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع، يساعد في تقليل الاكتئاب بين الإناث بنسبة 25٪.

يرجع ذلك، إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وارتباطها بالهرمونات الأنثوية الإستروجين والبروجسترون التي تؤثر على وظائف المخ.

يحسن صحة البشرة

تحتوي التونة على معادن نادرة تمنع تلف خلايا الدم بسبب التسمم والحالة الصحية للجسم.

ثانيا، يوفر البروتين المسمى الإيلاستين إصلاحات إضافية للأنسجة ويمنح البشرة النعومة.

مقاومة أمراض الكلى

يساعد معدن البوتاسيوم الموجود في هذا السمك في توازن السوائل والأداء المنتظم للكلى.

كما تحتوي التونة على نسبة منخفضة من الفوسفور ونسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعلها خيارا صحيا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

يبني العضلات

تعتبر التونة من أغنى اللحوم بالبروتين، مما يجعلها الرفيق المثالي في تنمية العضلات وفقدان الدهون.

يعزز استجابة الأنسولين

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الاستفادة من تناول التونة بشكل أكبر، حيث تساعد أحماض أوميجا 3 على إبقاء الأنسولين بعيدا، مما يجعل الحياة اليومية أسهل لمرضى السكري.

يحسن قوة الدماغ

النظام الغذائي الغني بلحوم التونة يحسن الوظيفة الإدراكية للدماغ، ويحدث ذلك عندما يدور الدم السليم والخلايا المليئة بالأكسجين في مجرى دم نظيف، ويصل إلى الدماغ، بحسب موقع lifehack.

كيف تختار سمك التونة؟

– إذا كانت قشرة السمكة لامعة وتبدو عليها طبقة رقيقة من الدهون، فهذا يعني أنه تم صيدها حديثا.

– يجب أن تكون عيون السمك واضحة ومنتفخة (غير غائرة أو غائمة).

– يجب أن يكون اللحم يحمل رائحة البحر واليود، أما أي رائحة كريهة فهو دليل على أن السمك قديم.

– شرائح السمك يجب ألا تكون داكنة، بل ذات لون يتراوح بين الوردي والأحمر الموحد.

– يجب أن تبدو التونة الطازجة رطبة ولكن ليست لزجة، وفقا لموقع tastingtable.

مخاطر محتملة

بالرغم من احتواء التونة على عدة عناصر مفيدة، إلا أنهاتحتوي على مستويات صغيرة من ميثيل الزئبق، لذلك قد يصاب المستهلك بالتسمم بهذه المادة في حال تم تناولها بكميات كبيرة.

ما هو ميثيل الزئبق؟

– ميثيل الزئبق يعتبر سم عصبي يؤدي إلى العديد من الأعراض الخطيرة مثل التأخر في النمو لدى الأطفال ومشاكل في الرؤية وقلة التنسيق وضعف السمع والرؤية،وتأخر في نمو الجهاز العصبي للجنين.

لذلك:

– لا ينصح بتناوله أكثر من مرتين في الأسبوع

– تجنب النساء الحوامل تناول سمك التونة قدر الإمكان، حسب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

ما هي الطريقة الصحيحة لتخزين التونة الطازجة؟

– يجب تخزين التونة الطازجة في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين 0 درجة مئوية و +5 درجة مئوية.

– استخدمي ورق القصدير أو غلافا بلاستيكيا أو حاوية بلاستيكية ذات غطاء محكم لتخزينها.

– ضعي الحاوية في أبرد جزء من الثلاجة.

– لإطالة فترة النضارة، أضيفي الثلج إلى الوعاء وقومي بتغييره عندما يذوب.

– امسحي التونة بمنشفة ورقية وقومي بتغطيتها بغطاء لمنع انتقال الرائحة.

– يمكن تبريد التونة النيئة لمدة تصل إلى يومين، ولكن من الأفضل استهلاكها خلال يوم.

التجميد:

– للتخزين لفترة أطول، قومي بتجميد التونة الطازجة.

– لفيها جيدا في غلاف بلاستيكي أو أكياس محكمة الغلق.

– خزنيها في المجمد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

– قومي بإذابة التونة المجمدة في الثلاجة قبل استخدامها، وفق موقع homecookbasics.