تعرّف على 10 فوائد مذهلة لنخاع العظم!

يُعتبر نخاع العظام غنيا بالعناصر الغذائية، مما يجعله حليفا قويا في تعزيز الصحة العامة من تحسين صحة القلب إلى دعم وظائف المفاصل وتُحسّين جودة الحياة.

أظهرت إحدى الدراسات أن الأنسجة الدهنية في نخاع العظم تحتوي على هرمون يُسمى أديبونكتين.

يساعد هذا الهرمون على تكسير الدهون، ويحافظ على حساسية الأنسولين، وقد رُبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع السرطان الأخرى المرتبطة بالسمنة، وفقا لموقع webmd.

مما يتكون؟

يتكون نخاع العظم بشكل أساسي من الخلايا الجذعية التي تتطور إلى خلايا الدم، سواءً كانت حمراء أو بيضاء أو صفائح دموية.

كما يُعد نخاع العظم مصدرا غنيًا بالبروتين، وفيتامينات “أ “و”هـ”، والنياسين، والريبوفلافين، وحمض البانتوثينيك، والثيامين، والبيوتين، والحديد، والفوسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والكوندرويتين، والجلوكوزامين، والجليسين، حسب موقع priceofmeat.

أهم الفوائد الصحية لنخاع العظم

يُعد هذا الغذاء الخارق مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية التي تدعم الجسم بطرق عديدة.

تعزيز جهاز المناعة

يلعب نخاع العظم دورا حاسما في دعم جهاز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يزيد من عددها التي تُحارب العدوى.

يُساعد محتواه الغني بالعناصر الغذائية على تعزيز دفاعات الجسم، مما يجعله عنصرا أساسيا في الحفاظ على الصحة.

دعم صحة المفاصل وتقليل الالتهاب

يُساعد نخاع العظم، الغني بالكولاجين وحمض اللينوليك المترافق، ليس فقط في الحفاظ على وظائف المفاصل، بل أيضا في تحسين صحتها وتقليل الالتهاب، مما يُخفف آلام المفاصل ويُحسّن الحركة.

يعزز صحة البشرة

تساهم الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في نخاع العظم في صحة البشرة، حيث تُحسّن مرونتها وترطيبها. ويمكن أن يؤدي تناول نخاع العظم إلى بشرة أكثر صحة وإشراقا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي نخاع العظم على الكولاجين، الذي يدعم الجهاز الهضمي ويعزز صحة الأمعاء. وتساعد العناصر الغذائية الموجودة فيه على تقوية بطانة الأمعاء، مما يقلل من الالتهابات المزمنة ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

إدارة الوزن والتمثيل الغذائي

يُعد نخاع العظم مصدرا للدهون الصحية وحمض اللينوليك المترافق، مما يُحسّن عملية التمثيل الغذائي ويدعم إدارة الوزن. كما أن الدهون الحيوانية، تُساعد على كبح الشهية.

يعزز صحة العظام

يدعم نخاع العظم صحة العظام لاحتوائه على عناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم والفوسفور، مما يُساهم في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض العظام.

يُحسّن صحة القلب

يحتوي نخاع العظم على دهون صحية تُساهم في صحة القلب. تساعد الدهون المتعددة غير المشبعة وأحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في نخاع العظم على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يدعم وظائف الدماغ

تلعب الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في نخاع العظم دورا حيويا في صحة الدماغ ووظائفه. تناول نخاع العظم يدعم خلايا الدماغ، ويعزز الذاكرة، ويحسن الوظائف الإدراكية.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في نخاع العظم على تقليل خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة، المرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة.

يمكن أن تلعب العناصر الغذائية الموجودة فيه دورا في الوقاية من الحالات المرتبطة بالالتهابات، وفق موقع jimajackson.

كم مرة يجب تناول نخاع العظم؟

يُعدّ إدخال نخاع العظم في نظامك الغذائي مرة أو مرتين أسبوعيا طريقة رائعة للاستفادة من فوائده الصحية دون الإفراط في تناول الدهون.

فرغم غناه بالعناصر الغذائية، إلا أنه غنيّ أيضا بالسعرات الحرارية، لذا يُنصح بالاعتدال.

ماهي المخاطر المحتملة؟

على الرغم من فوائد نخاع العظم العديدة، إلا أن هناك بعض الاعتبارات:

محتوى دهني عالٍ: نخاع العظم غنيّ بالدهون، لذا ينبغي على من يعانون من مشاكل في القلب أو يسعون لإنقاص الوزن مراقبة كميات الحصص.

خطر التلوث: من الضروري الحصول على نخاع العظم من حيوانات سليمة تتغذى على المراعي لتجنب مسببات الأمراض أو الملوثات الضارة.

الحساسية: على الرغم من ندرتها، قد يُعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية. يُنصح دائما بتجربة الأطعمة الجديدة بحذر.

كيفية إدخاله للنظام الغذائي

مرق العظام: اطبخ عظام النخاع على نار هادئة مع الخضراوات والتوابل لساعات لتحضير مرق غني بالعناصر الغذائية.

قاعدة للحساء: أضف النخاع إلى الحساء لمزيد من الغنى والنكهة، حسب موقع acabonacfarms.