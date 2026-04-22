تعرّف على 7 طرق طبيعية لتبييض الأسنان

غالبا ما تُشير الأسنان الصفراء إلى ترقق طبقة المينا، مما يُؤدي إلى كشف طبقة العاج الصفراء الطبيعية الموجودة تحتها. قد ينتج هذا عن التقدم في السن أو سوء نظافة الفم.

ووفقا لدراسة طبية، فإن تصبّغ الأسنان أيضا يحدث نتيجة تراكم أصباغ خارجية، منها القهوة والشاي والتدخين، أو تصبغ داخلي، بسبب بعض الأدوية، الفلورايد الزائد، مشاكل تكوّن المينا، حسب موقع pmc.

ما هي الأسباب الأخرى لتصبغ الأسنان؟

سوء نظافة الفم

يمكن أن يؤدي عدم كفاية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط إلى تراكم البلاك وبقاء جزيئات الطعام على الأسنان، مما يساهم في البقع السطحية وتغير اللون.

النظام الغذائي

تناول المشروبات ذات اللون الداكن مثل القهوة والشاي قد يسبب تلوين الأسنان مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطعمة الحمضية أن تتسبب في تآكل المينا، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة لتغير اللون.

استخدام التبغ

التدخين، التدخين الإلكتروني، واستعمال التبغ هي أسباب رئيسية لتغير لون الأسنان الخارجي، وغالبا ما تترك الأسنان ببقع صفراء أو بنية.

الأدوية

يمكن أن تسبب بعض المضادات الحيوية وبعض أدوية مضادات الذهان، تغيرا داخليا في اللون أثناء تطور الأسنان، مما يؤدي إلى ظهور أسنان رمادية أو بنية.

التعرض للفلورايد

الفلورايد الزائد الناتج عن شرب الماء أو المكملات الغذائية أو غسول الفم خلال الطفولة قد يؤدي إلى ظهور خطوط بيضاء أو بقع على الأسنان، وهي حالة تعرف بالفلوروزيس.

التقدم في العمر

مع التقدم في العمر، تتآكل المينا على الأسنان، مما يكشف عن العاج الأصفر تحته. تساهم هذه العملية الطبيعية في تغير لون أسنانك.

الحالات الطبية

يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض السيلياك، أمراض الكبد، أو اضطرابات الأيض على تطور المينا، مما يؤدي إلى تغيرات في لون الأسنان، وفقا لموقع loudounorthodontics.

فهم تبييض الأسنان الطبيعي

قبل تجربة أي طريقة، عليك أن تفهم كيف يعمل التبييض الطبيعي وما هي النتائج التي يمكنك توقعها بشكل واقعي.

تغير لون الأسنان ينقسم إلى فئتين:

-البقع الخارجية هي علامات سطحية من القهوة والشاي والتبغ. هذه البقع تثبت على المينا وتستجيب جيدا لطرق التبييض الطبيعية.

-البقع الداخلية تمتد عميقا داخل بنية السن (طبقة العاج). تأتي من التقدم في العمر، أو أدوية مثل التتراسيكلين، أو الفلوروزيس، أو إصابات الأسنان. الطرق الطبيعية لا تصل إلى هذه البقع العميقة، ستحتاج إلى علاج احترافي.

كيف يمكنك معرفة أي نوع لديك؟

إذا كانت أسنانك قد ازدادت صفراء تدريجيا منذ سنوات بسبب شرب القهوة مثلا، فهذه بقع خارجية.

إذا كانت أسنانك رمادية أو بنية أو متغيرة اللون منذ الطفولة، فهذه بقع جوهرية لا تستجيب للطرق الطبيعية، بحسب موقع vitadentlabs.

طرق تبييض الأسنان

التنظيف بصودا الخبز

تتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض طبيعية، ولذلك فهي مكون شائع في معاجين الأسنان التجارية.

قد تُساعد خصائصها الكاشطة الخفيفة على إزالة البقع السطحية من الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، تُهيئ صودا الخبز بيئة قلوية في الفم، مما يمنع نمو البكتيريا.

التقليل من تناول السكر

إذا كنت ترغب في أسنان أكثر بياضا، قلل من تناول السكر.

يُعزز النظام الغذائي الغني بالسكر نمو بكتيريا المكورات العقدية الطافرة، وهي النوع الرئيسي من البكتيريا المُسببة لتراكم البلاك والتهاب اللثة. مع ذلك، انتظر من 30 دقيقة إلى ساعة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

الفراولة وقشور الموز

تحتوي الفراولة على “حمض الماليك” وهو إنزيم طبيعي يساعد في إزالة التصبغات السطحية.

أما قشور الموز فتحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي يُزعم أنها تمتصها المينا لتبدو أكثر بياضا. رغم شعبيتها، فإن تأثير هذه الطرق يعتبر طفيفاً ويتطلب وقتاً طويلاً للظهور.

المسواك والأعشاب

استخدام المسواك (المستخرج من شجرة الأراك) هو سنة نبوية وطريقة تقليدية مثبتة علميا. يحتوي المسواك على السيليكا الطبيعية التي تعمل كمادة كاشطة لطيفة تزيل البلاك والبقع، بالإضافة إلى مواد مضادة للبكتيريا.

معجون الكركم

الكركم مضاد قوي للالتهابات والميكروبات، مما يجعله مفيدا جدا لصحة اللثة وعلاج التهاباتها.

فيما يخص التبييض، يعتمد مبدأه على “الصنفرة اللطيفة” للأسنان. على الرغم من أنه يصبغ فرشاة الأسنان باللون الأصفر، إلا أنه يمكن غسله عن الأسنان بسهولة كاشفا عن سطح أكثر نظافة، وفق موقع floryacenter.

المضمضة بزيت جوز الهند

المضمضة بملعقة كبيرة من الزيت 10–15 دقيقة ثم غسل الفم.

الفائدة: تقليل البكتيريا وتحسين لون الأسنان.

وصفة الفحم النشط

مسحوق الفحم النشط في وعاء صغير مع فرشاة أسنان على خلفية خشبية فاتحة

يمتاز بقدرته على امتصاص السموم والبقع.

الطريقة: ضع القليل على فرشاة الأسنان، افرك برفق لمدة دقيقتين، اشطف جيدا.

الاستخدام: مرتين أسبوعيا فقط لتجنب تآكل المينا، حسب موقع dentistmohamedfahmy.