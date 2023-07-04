تعرّف على 8 طرق لتنقية المياه في المنزل

تنقية المياه في المنزل أمر ضروري خاصة وأنها تصلنا عبر الحنفيات وهي تحتوي على الكثير من الشوائب والبكتيريا التي تسبب مضاعفات صحية.

ليس هذا فحسب، فيمكن أن تؤثر المعادن الثقيلة، مثل الرصاص والزرنيخ والكلور على الأعضاء الداخلية وتتسبب في تلفها.

وهناك بعض الطرق المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تصفية المياه إلى الحد الذي يجعلها أكثر نقاء من وصولها عبر الأنابيب، ومن بين هذه الطرق:

الغليان

إن أبسط طريقة لتنقية المياه هي غليها لمدة دقيقة واحدة،حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تبديد البكتيريا والفيروسات وإزالة جميع الشوائب من الماء.

أجهزة تنقية المياه

يعد جهاز تنقية المياه الكهربائي أكثر أشكال تنقية المياه الموثوقة الموجودة في معظم المنازل اليوم.

إضافة الكلور

يضاف مبيض معتدل (جافيل) يحتوي على 5٪ كلور تقريبا إلى الماء، يعمل هذا الخليط كعامل مؤكسد ويقتل الكائنات الحية الدقيقة بسرعة.

التقطير

التقطير هو عملية تنقية للمياه تتضمن تجميع الماء المكثف بعد التبخر، مما يضمن خلو الماء من الملوثات، وفق موقع aosmithindia.

أشعة الشمس

يعتبر ضوء الشمس طريقة رائعة لتصفية المياه من الرواسب، ضعي الماء في وعاء زجاجي شفاف واتركيه في الشمس لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

هذه العملية ستدمر أي مسببات يمكن أن تؤدي إلى الأمراض التي تنقلها المياه.

تخزين الماء

ينصح بتخزين الماء لمدة 24 ساعة في أوان مفتوحة ما يساعد على حدوث ترسب لجزء كبير من البكتيريا وقتل حوالي 50 بالمائة منها.

الترشيح الميكانيكي

يتضمن الترشيح الميكانيكي استخدام غربال دقيق للغاية لإزالة الجزيئات الكبيرة من الماء.

وتعتبر هذه الطريقة فعالة جدافي تنظيف المياه إذا كانت تحتوي على كمية كبيرة من الرواسب، وفق موقع sunrisespecialty.

الأواني الفخارية

أثبتت التجارب أننا نستطيع إعادة الطاقة الحيوية إلى الماء عن طريق وضعه في إناء مصنوع من الطين وهو المادة الأقرب إلى جسم الإنسان.

ولذلك فإن وضع الماء في أواني فخارية يحفظه بالشكل الطبيعي الموجود في الطبيعة ويعيد له طاقته الحيوية ويعمل على تصفيته من الشوائب والبكتيريا، بحسب موقع emandiets.