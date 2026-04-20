تعزيز المكننة الفلاحية بـ 1850 جراراً و531 حاصدة واتفاقية تأمين لدعم شعبة الحبوب

كُشف خلال لقاء جهوي حول المكننة الفلاحية بقسنطينة عن برنامج لتعزيز الحظيرة الوطنية بـ 1850 جراراً و531 حاصدة، منها 331 حاصدة منتجة محلياً بنسبة إدماج تبلغ 75 بالمائة و200 حاصدة مستوردة، إلى جانب توقيع اتفاقية إطار بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وفرع “أغرو درايف” لتأمين العتاد والمنشآت، في خطوة تهدف إلى دعم عصرنة القطاع وتحسين الأداء وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

وحمل اللقاء الذي نظمه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عنوان “المكننة الفلاحية رافعة أساسية لتحديث وتحسين الأداء وضمان أمن واستقرار المستثمرات الفلاحية”، وشهد حضور إطارات قطاع الفلاحة، حيث أكد المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لطفي غرناوط، ممثلاً لوزير القطاع، أن هذه المبادرة تندرج ضمن ديناميكية تطوير القطاع عبر استحداث تعاونيات متخصصة في المكننة لعصرنة شعبة الحبوب.

وأوضح غرناوط أن إحصاءً دقيقاً أظهر تقادم الحظيرة الوطنية للماكنات الفلاحية، ما استدعى اتخاذ إجراءات لتدعيمها بجرارات وحاصدات لتجاوز العقبات الميدانية التي تواجه الإنتاج الوطني، مبرزاً في السياق ذاته إطلاق “قرض المورد” لاقتناء منتجات الحماية النباتية دون دفع مسبق، بهدف الحد من خسائر الإنتاج التي قد تصل إلى 40 بالمائة نتيجة الأمراض النباتية، وضمان تدخل وقائي فعال لفائدة الفلاحين، خاصة ذوي الإمكانات المحدودة.

من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيليس، الأهمية الاستراتيجية لشعبة الحبوب، مشيراً إلى تطوير منظومة تأمينية متكاملة تشمل حماية العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه، من جرارات وحاصدات وأنظمة سقي حديثة، إلى جانب التأمين على ضياع المردود، بما يضمن استمرارية النشاط الفلاحي.

وفي عرض لأداء الصندوق، أوضح بن حبيليس أن الاشتراكات خلال سنة 2025 تجاوزت 15,2 مليار دج، فيما سجل التأمين الفلاحي نمواً بنحو 10 بالمائة، مع حصة سوقية تبلغ 80 بالمائة، في حين بلغت التعويضات المدفوعة 8,1 مليار دج، ما يعكس جهود تحسين الخدمة عبر تقليص آجال معالجة الملفات وتسوية المطالبات.

بدوره، أفاد المدير العام لفرع “أغرو درايف” التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف”، بن يوسف درقاوي، بأن برنامج تعزيز المكننة يتضمن أيضاً مبادرة لتكوين سائقي تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في مجالات السياقة والضبط الدقيق والصيانة، بهدف تقليص الخسائر إلى ما بين 3 و5 بالمائة، مع استهداف استرجاع 40 ألف طن من الحبوب سنوياً.

وشهد اللقاء التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وفرع “أغرو درايف”، بحضور مسؤولي المؤسستين، لتحديد آليات التغطية التأمينية التي تشمل حماية الممتلكات والمنشآت والتجهيزات، إضافة إلى تغطية المسؤوليات المرتبطة بنشاطات الفرع، خاصة في مجالات الخدمات والصيانة والمرافقة التقنية واستيراد العتاد الفلاحي.