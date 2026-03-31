تعزيز مكانة الألعاب الإفريقية ضمن المنظومة الأولمبية

في اجتماع عقد بسويسرا حضرته جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية:

شاركت جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية في أشغال الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد يوم 30 مارس 2026 بمقر اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان (سويسرا)، تحت رئاسة السيدة كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، وبحضور رؤساء الاتحادات القارية ونواب رئيس الرابطة العالمية للجان الأولمبية الوطنية.

ومثّل القارة الإفريقية في هذا الاجتماع السيد مصطفى براف، بصفته رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، حيث عرض رؤية القارة الرامية إلى تعزيز مكانة الألعاب الإفريقية داخل الحركة الأولمبية الدولية، والعمل على اعتمادها كمسار تأهيلي للألعاب الأولمبية المقبلة بلوس أنجلوس.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى التنسيق مع الاتحادات الدولية، بهدف ضمان مشاركة نخبة الرياضيين الأفارقة في الألعاب القارية، ورفع مستوى التنافسية، بما يعكس التطور المتواصل للرياضة الإفريقية.

كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا ذات الصلة بحماية الرياضيين، لاسيما الرياضيات، حيث تم اعتماد تدابير جديدة بالإجماع. وفي هذا السياق، شدد السيد مصطفى براف على أهمية توضيح بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن الحفاظ على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، واحترام الخصوصيات البيولوجية في إطار القوانين واللوائح المعمول بها.

وتؤكد جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية التزامها الكامل بمواصلة العمل المشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية وكافة الشركاء، من أجل تطوير الرياضة في القارة الإفريقية، وتعزيز حضورها وتأثيرها في مختلف الاستحقاقات الأولمبية والدولية.