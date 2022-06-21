تعليمة بضرورة إطلاع المواطنين على مداولات البلديات

العميلة تندرج في إطار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة

طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بضرورة اطلاع الرأي العام عل مداولات المجالس الشعبية البلدية والقرارات البلدية، وقدرت أن العملية من شأنها “تعزيز الأواصر المتبادلة وتقوية العلاقة بين الإدارة والمواطن على المستوى المحلي”.

طلبت مصالح الوزير كمال بلجود، من ولاة الجمهورية، توسيع عملية حق الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، وقالت في مذكرة بعثت بها بتاريخ 18 جوان الجاري اطلعت عليها “الشروق”، “إن مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية تعد إحدى الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها السياسة العامة للدولة، وتشجيعا لأطر الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية”.

ونبهت المذكرة، أن العملية تندرج في إطار ما أسمته “بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والشراكة التي تكرسها صراحة ومن دون تمييز مبادئ وقيم الأحكام الدستورية والقانونية”.

وتؤكد الوزارة “أن المشاركة الفعلية والفعالة للمواطنين على المستوى المحلي تُعد مطلبا أساسيا وضروريا في مسار بناء القرارات وإنجاز المشاريع التنموية ذات المنفعة العمومية، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الجماعات المحلية في الوقت الراهن”.

وحسب الوزارة فإن “حق الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، والقائمة على مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة يعتبر أحد أشكال المشاركة الفعلية والمشاركة للمواطن في القضايا والشؤون المحلية التي تخصه”، وتتابع “إن ضمان حق المواطن في الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، وإمكانية حصوله على نسخة كاملة أو جزئية منها، سيزيد حتما في تعزيز أواصر الثقة المتبادلة وتقوية العلاقة بين الإدارة والمواطن على المستوى المحلي، كما أنه قد يسهم في تعميق المسار التشاركي في تسيير الشؤون العمومية على مستوى الجماعات المحلية”.

وألزمت الداخلية ولاة الجمهورية، على مرافقة المواطنين الراغبين في الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية وتمكينهم من تكريس هذا الحق، والحرص على ضمان نشر وتبليغ القرارات الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، لاسميا عبر إقليم البلدية، مع رفع منتظم ومستمر وإعداد تقارير شهرية تتعلق بطلبات الاطلاع على القرارات البلدية، وإخطار مصالح الإدارة المركزية بجميع العقوبات المحتمل معاينتها.