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الجزائر

تعليم عالي: إطلاق المنصة الرقمية للإطار الوطني للشهادات والمؤهلات

الشروق أونلاين
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تعليم عالي: إطلاق المنصة الرقمية للإطار الوطني للشهادات والمؤهلات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق النسخة التجريبية (بيتا) للأرضية الرقمية الخاصة بالإطار الوطني للشهادات والمؤهلات (CNC).

وحسب بيان للوزراة يُعد الإطار الوطني للشهادات والمؤهلات أداة مرجعية لتوصيف وتصنيف شهادات التعليم والتكوين العالي وفق مستويات محددة من الكفاءات ومكتسبات التعلم، بما يشمل المعارف والمهارات والسلوكيات، إلى جانب معايير الاستقلالية والمسؤولية والتواصل المرتبطة بكل شهادة جامعية.

ويهدف هذا النظام إلى تصنيف الشهادات والمؤهلات التعليمية، وتحديد مستويات التكوين والكفاءات المكتسبة، فضلاً عن تسهيل مقارنة الشهادات على المستويين الوطني والدولي. كما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل والكفاءات المهنية، مع توضيح المعارف والمهارات التي يكتسبها الطالب في كل مرحلة دراسية.

ويمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط التالي:

https://cnc.mesrs.dz/

وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه الأرضية الرقمية يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر شفافية وموثوقية، كما يشكل جسراً يربط بين مخرجات الجامعة واحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يضمن الاعتراف بكفاءات الخريجين ويسهل اندماجهم وحركيتهم المهنية على المستويين الوطني والدولي.

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