تعهّد بعدم تكرار الهجمات.. لماذا قدّم نتنياهو اعتذارا غير مسبوق لقطر؟

قدّم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا رسميا لدولة قطر، بعد ضغوط سياسية وإقليمية ودولية، أعقبت استهداف قادة حركة حماس المفاوضين في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، مساء الإثنين، فقد أعرب نتنياهو لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أسفه على الهجوم على الدوحة، متعهدا بعدم تكرار ذلك في المستقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “نتنياهو أعرب عن أسفه العميق لأن الضربة الصاروخية الإسرائيلية على أهداف لحركة حماس في قطر أدت إلى مقتل جندي قطري عن غير قصد”، وأقر في الوقت نفسه بأن الهجمات “انتهكت السيادة القطرية”.

ولفت إلى أن “نتنياهو أكد لقطر أن إسرائيل لن تشن هجوماً في المستقبل، كالذي نفذته في 9 سبتمبر الجاري”.

في ذات السياق، رحّب رئيس الوزراء القطري بتأكيدات نتنياهو بعدم تكرار الهجمات على الدوحة، وبالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن “إسرائيل اعتذرت عن هجومها على الدوحة خلال اتصال أجراه الرئيس ترامب ونتنياهو مع رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن”.

وشدد البيان على أن “نتنياهو قدّم اعتذاره عن هجوم الدوحة، وانتهاك السيادة القطرية، متعهداً بعدم تكراره في المستقبل”، ما وصفه الإعلام القطري بالاعتذار النادر.

ويٌظهر الاعتذار أن نتنياهو اضطر للقبول به تحت وطأة الضغط المباشر من الإدارة الأمريكية، التي رأت في عودة قطر إلى طاولة الوساطة أولوية قصوى لتمرير خطتها للسلام وإنهاء الحرب، حيث حمل أهمية كبيرة على صعيد الدلالات والتوقيت والرسائل، وفقا لموقع الجزيرة نت.

يذكر أنه عقب الهجوم الصهيوني أعلنت الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري، فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وعقب اعتذار نتنياهو أكد بيان الخارجية القطرية “استعداد الدوحة لمواصلة الانخراط في العمل للوصول إلى نهاية للحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس ترامب”.

وتوقفت قطر عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار عقب هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة استهدف قادة بحركة حماس، وأكدت قطر حينها احتفاظها بحقّ الردّ على العدوان.

وحسب موقع الجزيرة، فإن قطر قبلت مبادرة ترامب حرصا منها على أمن المنطقة واستقرارها، ورغبة منها في مواصلة دور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر قوله إن “نتنياهو لم يبلغ الوزراء بقضية الاعتذار لقطر” لافتا إلى أن الدوحة طلبت اعتذار نتنياهو شرطا لاستمرار مشاركتها في المفاوضات.

بدوره، قال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن اعتذار نتنياهو -الذي يتعامل دائما بغطرسة وعنجهية مع مختلف الجهات الدولية- يعد أمرا كبيرا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تصدرت عناوين الصحافة العبرية.

ووصف الصحفي الصهيوني يوسي ميلمان الخبير بالشؤون الاستخباراتية نتنياهو بأنه “بطل الإخفاقات والاعتذارات”، لافتا إلى أن ترامب أجبره، كما فعل الرئيس السابق باراك أوباما حين اضطره للاعتذار من رجب طيب أردوغان -رئيس الوزراء التركي آنذاك- عن مهاجمة أسطول الحرية عام 2010.

وفي عام 1997، اعتذر نتنياهو لملك الأردن الحسين بن طلال عن محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل في عمّان. وأضاف ميلمان “يقر بيبي (نتنياهو) العمليات المشبوهة ويعتذر عن فشلها”.

في الوقت نفسه، استنكر وزراء وبرلمانيون صهاينة اعتذار نتنياهو، ولا سيما وزراء اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، أما رئيس حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان، فقال إن نتنياهو “أذل نفسه وانحنى”، واصفا إياه بالضعيف.

وفي 23 سبتمبر الجاري هاجم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، نتنياهو، واتهمه بالسعي لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالعدوان على الدوحة، واصفا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تل أبيب بأنها “مارقة”.

وأثار العدوان الصهيوني على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ردع تل أبيب لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.