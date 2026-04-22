تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر 2026 .

وأسندت مهمة إدارة مباراة النادي الرياضي القسنطيني وشباب بلوزداد للحكم الرئيسي علاء بواب، ويساعده كل من غزلي أنور وإسلام بوخاتم.

أما مباراة شباب باتنة واتحاد العاصمة فسيديرها الحكم الرئيسي طيب بن يبقى، بمساعدة بومدين طويلب ووهاب أسماء فريال.

وتلعب مباراة شباب باتنمة واتحاد العاصمة هذا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساءً، وبرمجت مواجهة النادي القسنطيني وشباب بلوزداد في نفس اليوم، بداية من الساعة التاسعة ليلا.