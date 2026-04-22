تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

عمر سلامي
  • 54
  • 0
مجسم كأس الجزائر

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر 2026 .

وأسندت مهمة إدارة مباراة النادي الرياضي القسنطيني وشباب بلوزداد للحكم الرئيسي علاء بواب، ويساعده كل من غزلي أنور وإسلام بوخاتم.

أما مباراة شباب باتنة واتحاد العاصمة فسيديرها الحكم الرئيسي طيب بن يبقى، بمساعدة بومدين طويلب ووهاب أسماء فريال.

وتلعب مباراة شباب باتنمة واتحاد العاصمة هذا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساءً، وبرمجت مواجهة النادي القسنطيني وشباب بلوزداد في نفس اليوم، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

مقالات ذات صلة
إدارة مولودية وهران تصدر بيانا بخصوص طرد زغبة في مباراة وفاق سطيف

إدارة مولودية وهران تصدر بيانا بخصوص طرد زغبة في مباراة وفاق سطيف

مواجهتان وديتان لأشبال “الخضر” أمام المنتخب المصري

مواجهتان وديتان لأشبال “الخضر” أمام المنتخب المصري

مسيرة استثنائية بين الإنجازات مع الأندية ودور القيادة مع المنتخب

مسيرة استثنائية بين الإنجازات مع الأندية ودور القيادة مع المنتخب

صراع الصعود والبقاء يضع نقاط القسم الثاني في المزاد

صراع الصعود والبقاء يضع نقاط القسم الثاني في المزاد

غجميس رابع الهدّافين

غجميس رابع الهدّافين

قرار هامّ في بيت شباب بلوزداد

قرار هامّ في بيت شباب بلوزداد

