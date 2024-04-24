تعيين حكام مباريات الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام الجولة الـ24 من المحترف الأول

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى، التي ستلعب نهاية الأسبوع.

وسيدير الحكم إلياس بوكواسة مباراة المتصدر مولودية الجزائر أمام نادي بارادو، وسيساعده كل من عبان وسليماني، والحكم الرابع لطفي بوكواسة.

اما مباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد، فسيديرها الحكم ثوابتي، بمساعدة كل من بوزيت وبلعمري، والحكم الرابع ساسي.

وأوكلت مهمة إدارة مباراة اتحاد بسكرة ووفاق سطيف، للحكم الطيب بودربال، بمساعدة تاجي وكدروسي، والحكم الرابع إبرير.

وسيدير الحكم مشايرية مباراة نجم بن عكنون أمام شبيبة القبائل، وسيساعده حمايدي وغزلي، والحكم الرابع بوسليماني.