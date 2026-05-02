تعيين حكام نهائي كأس “الكاف” بين اتحاد الجزائر والزمالك المصري

عيّنت لجنة التحكيم، بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حكام مبارتي نهائي كأس الكونفدرالية، بين اتحاد الجزائر والزمالك المصري.

وكشفت تقارير إعلامية، عن حكام مبارتي الذهاب والإياب لكأس “الكاف”.

وسيدير الحكم الموريتاني دحان بيدا، لقاء الذهاب بالجزائر، وةيساعده الأنغولي جيلسون دو سانتوس، والكاميروني الفيس نوجويا.

وسيتواجد بغرفة “الفار” الحكم الغاني دانيال لاريا ويساعده الموريتاني بوبكر صار، إلى جانب الحكم الكيني ميماسا ديسكنس.

أما مباراة الغياب بالقاهرة،وحسب منصة “وين وين”، فسيديرها الحكم الرئيسي الغابوني بير آتشو، ويساعده مواطنيه بوريس مارليسا وواموس ندونغ، إضافة إلى الحكم الرابع باتريك بامياه.

وفي غرفة “الفار” سيتواجد التونسي هيثم قيراط بمساعدة من الحكمتين، ماريا ريفيت من موريشيوس، والكاميرونية كارين فومو.