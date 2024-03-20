تغييرات جديدة في إمتحان رخصة السياقة

أعلن المكلف بتسيير شؤون المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، أحمد نايت الحسين، الأحد الماضي، عن “قرب الإنتهاء من إعداد مشروع قانون مرور جديد، بعد أن قطع أشواطا جدّ متقدّمة”، دون الإفصاح عن جزئيات هذا القانون، الذي يُنتظر منه أن يكون الرادع الحقيقي أمام المتسببين في مقتل آلاف المواطنين عبر حوادث المرور، خلال السنوات الأخيرة.

وعقب هذا التصريح، شرعت “الشروق أونلاين” في تقصي أثر هذا المشروع، الذي طال انتظاره وفق ما كشفت عنه أطراف عديدة، حيث أسرّت جهة عليمة بهذا المشروع، أن الأطراف التي تشتغل على هذا المشروع، تدرس إمكانية إعادة الرخصة بالتنقيط، حيث سيخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يقدر بـ 24 نقطة ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا إرتكب صاحب الرخصة مخالفة، بينما يخصص لأصحاب الرخص الجديدة، أقل من سنتين، 12 نفطة.

وأكدت مصادرنا على وجود مساع حثيثة لإخراج المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، من شكلها الوظيفي العمومي، إلى هيأة اقتصادية تخوّلها بإحداث ثورة في مجال تكوين مترشحي رخصة السياقة، الذي تقوم به مدارس التعليم، وكذا منح هذه الرخضة لمن يستحقها من قبل المفتشين.

وفي ذات الإطار، كشف محدّثنا، عن مباحثات تجري حاليا لتوجيه 20 من المائة من المداخيل المالية المتعلقة بالمخالفات المرورية في الطرقات، إلى المندوبية الوطنية، قصد استغلالها في إنشاء مراكز إمتحانات متطورة، تليق بسمعة الجزائر، على غرار ما هو معمول به في العديد من البلدان المتحضرة، والخروج من الفوضى التي يعرفها هذا المجال منذ أكثر من 40 سنة.

وبخصوص مراكز الإمتحانات، قال مصدر “الشروق أونلاين” بأن وظيفتها الأساسية تتمثل في إضفاء المزيد من الشفافية في إمتحانات رخصة السياقة، حيث يجتاز مترشح الرخصة إمتحان قانون المرور، عبر جهاز الكمبيوتر داخل المركز، ودون تدخل للعنصر البشري، بعد أن تمّ الإنتهاء من إعداد هذا البرنامج بنسبة تجاوزت 90 من المائة، من قبل نخبة من مفتشي رخصة السياقة في الجزائر، بدلا من إجراء هذا الإمتحان داخل السيارة، والذي تخضع نتيجته أحيانا لمزاج المفتش.

أما إمتحان السياقة، سيتم إجراؤه خلال فترة زمنية تتجاوز 15 دقيقة ليُختتم بامتحان ركن السيارة في نفس اليوم، وذلك لمعرفة القدرات الحقيقية لمترشح رخصة السياقة، وأهليته الكاملة في نيل هذه الشهادة، بدلا من امتحان 30 ثانية، الذي يجري حاليا والذي يثير الكثير من التساؤلات .. !!