تفاصيل التوجيه الجامعي

توسيع العمل بـ"المعدل الموزون" و"الشروق" تنشر طرق العملية:

سيتم توجيه الناجحين الجدد في بكالوريا 2022 في التخصصات العلمية والتقنية للمرة الثانية على التوالي وفقا للمعدل الموزون، الذي تم توسيعه ليشمل عدة تخصصات تقنية والمدرستين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد على حساب العلامات المحصل عليها في المواد الأساسية لكل تخصص.

ووفقا للمنشور رقم “03” الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022 فسيتم إعلام الطلبة في الفترة الأولى للتسجيلات عبر الخط بالمعدل الموزون الخاص بهم بعد المعالجة الآلية للطلبات، وهذا في التخصصات التي تتطلب ذلك والتي تعتبر ذات أهمية كبرى لاسيما الطب والمدارس العليا وحتى بالنسبة لميدان الآداب واللغات.

من 6 إلى 10 رغبات ومسارات جديدة للناجحين في تقني رياضي

والملاحظ هذه السنة أنه تم توسيع العمل بالمعدل الموزون للمدارس العليا وعدة تخصصات أخرى، فيما سيتم الاعتماد على ترتيب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا في تخصصات وميادين أخرى وهي العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية، الفنون، واللغة وثقافة أمازيغية ولغة وأدب عربي، بالإضافة إلى علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ومن بين الميادين التي تعتمد على المعدل الموزون نجد علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون وميدان علوم الصحة والعلوم الطبية والعلوم البيطرية، والتي تخص الناجحين في البكالوريا حسب الأولوية شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، حيث يتم احتساب المعدل الموزون من خلال ضرب معدل البكالوريا في 2 وإضافة علامة العلوم الطبيعية وتقسيمها على 3.

أما في ميدان علوم المادة والتكنولوجيا والذي تمنح فيه الأولوية للناجحين شعبة رياضيات ثم تقني رياضي ثم علوم تجريبية، فيتم احتساب علامة الفيزياء + علامة الرياضيات تقسيم 2 وإضافة معدل البكالوريا ضرب 2 وتقسيم الحاصل على 3، أما في ميدان علوم وتكنولوجيا والذي يخص شعبة تقني رياضي بمساراتها الأربعة “هندسة الطرائق، مدنية، كهربائية، ميكانيكية” فيحتسب المعدل الموزون بالجمع بين معدل البكالوريا ضرب 2 وإضافة علامة التخصص+ علامة الرياضيات تقسيم 2 ثم تقسيم الناتج على 3.

تخصّص إضافي في الصيدلة وإعادة النظر في أقطاب الامتياز

وفي ذات السياق، سيتم احتساب علامة الرياضيات وإضافة معدل البكالوريا ضرب 2 وتقسيم الناتج على 3 من أجل دخول ميدان رياضيات وإعلام آلي، وميدان الهندسة المعمارية، عمران ومهن المدينة، والمدرستين العليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، وسيتم الاعتماد على المعدل الموزون بالنسبة لميدان آداب واللغات الأجنبية باستثناء اللغتين الروسية والتركية للحائزين على شهادة بكالوريا كل الشعب مع منح الأولوية للغات الأجنبية والآداب والفلسفة، حيث يحتسب المعدل بناء على علامة اللغة الأجنبية المحصل عليها في امتحان البكالوريا، في حين يتم احتساب علامة اللغات الثلاث + المعدل العام ضرب 2 تقسيم 3 لدراسة الترجمة.

إدراج الليسانس والماستر بكلية الصيدلة في العاصمة

الجديد هذه السنة – حسب ذات المنشور -هو إدراج مسارات تكوين في الليسانس والماستر على مستوى كلية الصيدلة بجامعة الجزائر1 التي تم تنصيبها مؤخرا، إذ ستقدم الكلية تكوينات في الليسانس بكالوريا +3 لحاملي بكالوريا شعب علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، ومنها تخصص أعوان في الصيدلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية والصحية وهي تخصصات ذات تسجيل وطني، مع استحداث مسارات تكوينية خاصة موجهة لحاملي بكالوريا تقني رياضي وهي مسار في الهندسة المدنية، مسار في هندسة الطرائق، ومسار في الهندسة الميكانيكية، وتم اختيار ثلاث مؤسسات جامعية نموذجية وهي: جامعة سطيف 1 والبليدة 1 وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

وأعادت الوزارة توزيع ما يعرف بالفروع ذات التسجيل الوطني لكي تصبح فروعا إما محلية أو جهوية، لتفادي تكرار بعض مسارات التكوينات على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث تم الفصل بين الرياضيات والإعلام الآلي، وبالتالي السماح لحامل شهادة البكالوريا إما أن يسجل في شعبة الرياضيات أو الإعلام الآلي منذ السنة الأولى، ونفس الشيء بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة تم الفصل في شعبة العلوم الدقيقة بين الرياضيات والعلوم الفيزيائية .

مدرستان علييان للفلاحة الصحراوية

في سياق متصل، تكلل القطاع باستحداث مدرستين عليين للفلاحة الصحراوية بالواد وأدرار، وإعادة توزيع أقطاب الامتياز من خلال الجمع بين مدرستين، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لمهن المهندس بعنابة الناتجة عن دمج بين المدرسة العليا للمعادن والتعدين والمدرسة العليا للتكنولوجيا الصناعية، وعلى مستوى العاصمة تم استحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا المتقدمة من خلال الدمج بين المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة العليا للتكنولوجيا التي سيتم توطينها بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله، وفي ميدان علوم الطبيعة والحياة .

وبخصوص التسجيلات الأولية التي ستنطلق يوم 21 جويلية الجاري عبر منصة “بروغرس” فيتعين على الطلبة الناجحين الاختيار من 6 إلى 10 رغبات على الأقل، على أن تتضمن اختيارين في نظام ليسانس أل أم دي، كما تم الإبقاء-يضيف- على الاختبار الخاص باللغة لحاملي بكالوريا أجنبية الذين يرغبون في التسجيل في العلوم الطبية والمدارس العليا، فضلا عن الإبقاء على الميزة التي منحت لرياضيي النخبة للتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بغض النظر عن المعدل الذي ستفرزه المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات.