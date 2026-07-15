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الجزائر
نجمت عنه اضطرابات في التموين بالكهرباء عبر 16 ولاية

تفاصيل جديدة حول “العطب التقني” المسجّل بمنشأة سيدي عقبة الكهربائية

الشروق أونلاين
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تفاصيل جديدة حول “العطب التقني” المسجّل بمنشأة سيدي عقبة الكهربائية
أرشيف
تعبيرية

أكد مدير الإعلام بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة يوم الأربعاء، أن العطب التقني الذي مسّ المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة، حادث استثنائي تم التحكم فيه خلال وقت وجيز، مضيفا بأن وضعية التموين بالكهرباء مستقرة حاليا.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العطب المسجّل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نتج بشكل رئيسي، عن ارتفاع حجم استهلاك الطاقة إلى مستويات عالية.

حيث تعمل المنشآت الطاقوية منذ أسابيع بكامل قدراتها، بسبب موجة الحرّ والرطوبة الشديدة التي تعرفها مناطق عدّة من البلاد. “مما أدى إلى هذا الحادث الاستثنائي، الذي تمت السيطرة عليه بكفاءة عالية وفي ظرف وجيز”، يضيف المتحدث.

ونجم عن الحادث انقطاع التيار الكهربائي في عدد من البلديات عبر 16 ولاية، قبل أن “يتم تدارك الوضع في وقت قياسي، بعد محاصرة مكان العطب، وإجراء عمليات موازنة الطلب”.

حيث تمّ استرجاع التموين بالكهرباء على مستوى مختلف البلديات المعنية، بصفة تدريجية. مع تسجيل استقرار في الوضع ابتداء من الرابعة صباحا، يقول هدنة.

ولم يستبعد المتحدث حصول انقطاعات “معزولة”، ليس لها صلة بالحادث. داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي انقطاع في التيار، من أجل التدخل فورا لمعالجته.

كما نوه المسؤول بالجهود المبذولة من طرف عمال ومهندسي وإطارات مجمع “سونلغاز”، للتحكم في الوضع. معتبرا بأن سرعة التحكم في هذا الحادث، تشكّل إنجازا في حدّ ذاته”.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة، عن تسجيل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر، لليوم الثاني على التوالي، بعد بلوغ مستوى 21.378 ميغاواط.

وتزامن تسجيل هذه الذروة الجديدة، عند الساعة 15:30 عصر الإثنين 13 جويلية، مع موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها مناطق عدّة من البلاد.

ويوم الأحد 12 جويلية، بلغت ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية عند الساعة 15:00 زوالا، مستوى 21.176 ميغاواط.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أعلى ذروة تم تسجيلها خلال السنة الماضية، بلغت 20.628 ميغاواط. ما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خلال فترات الحرّ الشديد، ونسبة الرطوبة العالية.

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