تفتيش 200 ألف سفينة وإحباط 12 ألف جريمة بحرية

القوات البحرية تشدد الرقابة على الأسلحة والمخدرات والبشر

فرضت فرق المصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني، رقابة تفتيشية مشددة على السفن، عبر عمليات مكثفة للتصدي للإجرام البحري، حيث تمكنت في ظرف قياسي من إحباط أزيد من 12 ألف جريمة تتعلق بتجارة المخدرات وتهريب البشر.

حصيلة عام كامل من إخضاع السفن الجزائرية والأجنبية للمعاينة

وكشفت مصادر “الشروق” أنه في إطار محاربة مكافحة الإرهاب البحري من جرائم تجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر وغيرها، فإن فرق المصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية، أخضعت خلال عام كامل، ما بين جويلية 2021 إلى الشهر الماضي، ما يربو عن 200 ألف سفينة بحرية جزائرية وأجنبية للتفتيش، أسفرت عن احباط أكثر من 12 ألف جريمة. واحتلت جرائم تهريب البشر، أو ما يعرف بـ”الحراقة” الرقم القياسي.

وتسهر فرق السواحل على مراقبة وتتبع جميع السفن، سواء جزائرية كانت أو أجنبية، حيث يتم مراقبة وتفتيش السفن التجارية، وسفن الصيد وحتى سفن النزهة، مؤكدة أن الحرس يقومون بفرض النظام العام في البحر وعمليات الإنقاذ وحماية المياه الإقليمية.

وقد ساهم، حسب المصادر ذاتها، الرقم الأزرق “1054” الخاص بالمصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني، بشكل كبير في الكشف عن العديد من العمليات الإجرامية البحرية، خاصة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية من وإلى الجزائر، كما تم إنقاذ الآلاف من “الحراقة” من موت محقق.

الرقم الأزرق ساهم في إنقاذ الأرواح وإجهاض الإجرام البحري

وكشفت تحقيقات ذات الجهات الأمنية أن معظم السفن التي كانت تحمل المهاجرين غير الشرعيين تقليدية الصنع ولا تتوفر على أية شروط للإبحار، حيث تم العثور عليهم، يقول مسؤول أمني، في حالة نفسية وصحية جد متدهورة.

وفي هذا السياق، تدعو فرق حراس السواحل الشباب الجزائريين، على لسان المصدر، إلى عدم رمي أنفسهم إلى التهلكة، ومغامرتهم للهروب إلى الضفة الأخرى، معتبرة الهجرة السرية عبر البحر جزءا من الهجرة عبر البر، بالرغم من أن القوات البحرية تجند كل وسائلها لتكون أكثر حضورا وفاعلية في البحر لإنقاذ المواطنين.