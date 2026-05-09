تقرير: ترامب سئم من الحرب وطهران ترفض منحه “طوق نجاة”

قالت صحيفة أمريكية إن ترامب سئم من الحرب التي طالت أكثر مما توقع، مشيرة إلى أن طهران تتعنت وترفض منحه مخرجا.

وأوضحت صحيفة “ذا اتلانتيك” في تقرير لها حمل عنوان ” ترامب يشعر بالملل من الحرب التي أشعلها” أن الرئيس الأمريكي يرغب بشدة في إنهاء الحرب مع إيران. وقد أعلن النصر مرات عديدة، بما في ذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع، عندما أعادت إيران فتح مضيق هرمز لفترة وجيزة.

وأضافت الصحيفة “سئم ترامب من الحرب، التي أثبتت أنها أصعب بكثير واستمرت لفترة أطول مما كان يتوقع. في المقابل إيران لا ترغب في إنهاء الحرب، أو على الأقل ليس بنتيجة مقبولة للمفاوضين الأمريكيين. ترامب الآن في مأزق. فقد أخبرني خمسة من مساعديه ومستشاريه الخارجيين أن الرئيس مقتنع بأنه يستطيع تسويق أي اتفاق على أنه انتصار.”

كيف يُنهي صاحب كتاب “فن التفاوض” الحرب؟

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الراهن، لا يستطيع الرجل الذي ألف كتاب ” فن التفاوض” حتى إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. واليوم، لا تزال واشنطن تنتظر رد إيران على آخر مقترح، وهو مذكرة تفاهم من صفحة واحدة، تُعدّ امتدادًا لوقف إطلاق النار أكثر من كونها معاهدة لإنهاء الصراع.

وقالت “يواجه ترامب سؤالاً محيراً: كيف يُنهي حرباً في ظلّ رفض الخصم التنازل؟ وبينما يسعى ترامب جاهداً لإيجاد مخرج، استغلّ الايرانيون الحرب لتعزيز قبضتهم على السلطة. ويبدو أن إيران عازمة على تحقيق ما برعت فيه تاريخياً: إذلال رئيس أمريكي.”

من كاركاس إلى طهران.. ترامب: “فنزويلا أخرى”

وعادت الصحيفة لموقعة كاركاس ورأت أن ترامب لم يتوقع قط أن تنتهي الأمور على هذا النحو. فبعد العملية العسكرية التي أسفرت عن إزاحة نيكولاس مادورو من كاراكاس، وجّه الرئيس أنظاره نحو إيران، مصرحًا لمقربيه بأنها ستكون “فنزويلا أخرى”.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من مستشاريه الخارجيين. وقد تحدثا، كغيرهما، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الاستراتيجية الداخلية. كان ترامب يعتقد أن الجيش الأمريكي لا يُقهر، وأن لديه فرصة لإسقاط النظام الثيوقراطي في طهران، وهو هدفٌ استعصى على أسلافه.

وتابعت الصحيفة كان ترامب يُعيد رسم خرائط العالم، ويتوقع تحقيق النصر في غضون أيام، أو أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.

لكن طهران لم تستسلم، بل هاجمت جيرانها في الخليج العربي وسيطرت على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم. وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد. واستقر الصراع على طريق مسدود، ثم على وقف إطلاق نار هش. وفشلت جولة مفاوضات رسمية رفيعة المستوى. ولا توجد جولات أخرى مقررة.

حرب إيران: ورطة وليست رحلة قصيرة

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترامب بدا أمام الرأي العام واثقاً من موقفه، وظل يعلن عن النصر الوشيك شبه يومياً، وهو ما تماشى مع تصريحات وزير الحرب بيت هيجسيث، لكن خلف الأبواب المغلقة، كانت النبرة أقل حدة”، حيث يعتقد المسؤولون الأميركيون أن “الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ينجح في خنق اقتصاد طهران”، فيما رجّح مسؤولان أن “طهران ستُجبر على التفاوض لمواجهة خطر انهيار الاقتصاد”.

لكن الصحيفة أوضحت أن “السؤال الحقيقي يكمن في التوقيت”، حيث توقع خبراء أن إيران قادرة على تحمل تداعيات الحصار البحري لعدة أشهر، وليس أسابيع، فيما أشار تقييم استخباراتي أميركي قُدم لصنّاع القرار، الأسبوع الماضي، إلى أن طهران قد تتمكن من الصمود لـ4 أشهر على الأقل.

الصبر ليس من صفات ترامب

نقلت الصحيفة عن أحد مستشاري ترامب الخارجيين قوله إن الصبر ليس من صفات ترامب. مضيفا أن الرئيس يشعر بالملل من الحرب. ويعتقد آخرون أنه محبط من تعنت إيران. وبينما يشعر ترامب أحيانًا بالانفصال عن الهموم السياسية لحزبه، فقد انهالت الشكاوى على الجمهوريين بشأن ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار البنزين. وكان العديد من الجمهوريين يستعدون بالفعل لخسارة مجلس النواب؛ فكلما طالت الحرب، كما يعتقدون، زاد احتمال خسارة مجلس الشيوخ أيضًا.

على الرغم من جمود المفاوضات ، فإن ترامب متردد في استئناف الأعمال العدائية، حسبما أفاد مساعدوه ومستشاروه للصحيفة. ثمة قلق بشأن تناقص مخزون الذخائر الأمريكية، وقد أعرب ترامب هذا الأسبوع عن تردده في “قتل المزيد من الناس”. وأعرب بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة عن قلقهم من أن استئناف الهجمات الأمريكية سيجعلهم، مرة أخرى، أهدافًا للرد الإيراني.

البيت الأبيض: الحرب على أنها تسير على ما يرام

علنًا، يواصل البيت الأبيض تصوير الحرب على أنها تسير على ما يرام، حيث صرحت المتحدثة باسمه، أوليفيا ويلز، في بيان لها قائلةً: “يملك الرئيس ترامب جميع أوراقه، وهو بحكمة يُبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. إن الحصار الناجح للغاية يخنق اقتصاد إيران، وقد أثبتت الولايات المتحدة أنها تحافظ على تفوقها البري والبحري والجوي”.

إيران لن تمنح ترامب “طوق نجاة”

اختتمت الصحيفة تقريرها بالقول “يريد ترامب إنهاء الحرب. يريد اتفاقاً. لكن الاتفاقات تتطلب طرفين، ولا يوجد دليل على أن إيران مهتمة بإنقاذ ترامب من مأزق صنعه بنفسه.”