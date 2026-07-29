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تقرير عبري يكشف كواليس تحركات سرية بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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تقرير عبري يكشف كواليس تحركات سرية بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

كشف تقرير عبري كواليس تحركات سرية بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، تمثلت في عقد اجتماعات خلال الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في دولة ثالثة.

وبحسب التقرير، الذي نشرته “القناة 12” العبرية فقد جاءت هذه الاجتماعات بالتزامن مع جولات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع قرب مضيق هرمز، حيث ناقش الجانبان مستجدات المشهد الإقليمي وآليات التعامل مع التحركات الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين إماراتيين أعربوا خلال الاجتماعات عن رفضهم لمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرين أنها تمنح طهران فرصة لتعزيز وضعها الاقتصادي دون تقديم تنازلات حقيقية بشأن الملفات الخلافية.

وأضافت “القناة 12” أن المباحثات تناولت أيضا مقترحات للتعاون في المحافل الدولية بهدف زيادة الضغوط على إيران، مع الاتفاق على أن أي تحرك عملي سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين غربيين أن الإمارات تتبنى موقفا أكثر تشددا تجاه إيران مقارنة ببعض دول الخليج، وترى أن السياسات الإيرانية الحالية لا تشكل أساسا لتجاوز الخلافات القائمة.

كما أشار التقرير إلى أن أبوظبي تعتقد أن طهران تسعى إلى كسب الوقت، في وقت تعمل فيه الإمارات على تعزيز قدرتها على تصدير النفط والغاز عبر مسارات بديلة عن مضيق هرمز، وهو ما ترى القناة أنه يساهم في تقاطع بعض المصالح بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالملف الإيراني.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الإمارات تنظر إلى إيران باعتبارها تحديا استراتيجيا، وإن المصالح المشتركة مع تل أبيب تعززت في ضوء المخاوف من النفوذ الإيراني والتطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

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