تقنيون جزائريون يعاينون أشغال الطريق العابر للصحراء في تشاد

تم تنظيم خرجة ميدانية قادت الوفد الجزائري رفيع المستوى في مجال الأشغال العمومية إلى موقعي مشروعين يتمثلان في مقطعين من الطريق العابر للصحراء داخل الأراضي التشادية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الأشغال العمومية في بيان لها اليوم الثلاثاء، 5 ماي، تهدف هذه الزيارة إلى استكمال التقييم والمعاينة الميدانية، حيث مكّنت الوفد التقني من الوقوف على الوضعية الحالية للمشروعين، وطبيعة الأشغال المرتقبة، إضافة إلى أبرز التحديات التقنية واللوجستية المحتملة.

وشملت المعاينة كذلك دراسة الخصائص الجغرافية والطبوغرافية للموقعين ومدى توافقها مع الدراسات المنجزة، وكذا تبادل وجهات النظر مع ممثلي المؤسسات المعنية حول سبل تحسين الأداء وضمان احترام الآجال.

هذا وتتواصل لليوم الثالث على التوالي، الزيارة التي يقوم بها وفد جزائري رفيع المستوى إلى جمهورية تشاد، والذي يضم ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، مؤسستي كوسيدار للأشغال العمومية، والشركة الوطنية للأشغال العمومية، وكذا الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية،