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رياضة

تقييم استثنائي للجزائري بوزوق في الدوري المغربي

عمر سلامي
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تقييم استثنائي للجزائري بوزوق في الدوري المغربي
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يسري بوزوق

حقق لاعب الرجاء الرياضي، الجزائري يسري بوزوق، انجازا استثنائيا في مباراة ناديه أمام اتحاد طنجة، لحساب الجولة الـ13 من الدوري المغربي.

وفاز الرجاء الرياضي على اتحاد طنجة بسداسية مقابل هدف، وسجل بوزوق ثلاثة أهداف في المباراة.

ودخل يسري بوزوق بعد مباراته ضد إتحاد طنجة تاريخ موقع “سوفاسكور” للإحصائيات حيث أضحى أول لاعب يتحصل على التقييم المثالي، 10/10 ، في قاعدة بيانات الموقع الخاصة بالدوري الاحترافي المغربي.

وسجل بوزوق ثلاثة أهداف في مباراة اتحاد طنجة، وقدم تمريرة حاسمة، وتحصل على ضربة جزاء، وصنع 6 فرص، كما نجح في 3 عرضيات من أصل 3.

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