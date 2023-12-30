تقييم استثنائي للجزائري بوزوق في الدوري المغربي

حقق لاعب الرجاء الرياضي، الجزائري يسري بوزوق، انجازا استثنائيا في مباراة ناديه أمام اتحاد طنجة، لحساب الجولة الـ13 من الدوري المغربي.

وفاز الرجاء الرياضي على اتحاد طنجة بسداسية مقابل هدف، وسجل بوزوق ثلاثة أهداف في المباراة.

ودخل يسري بوزوق بعد مباراته ضد إتحاد طنجة تاريخ موقع “سوفاسكور” للإحصائيات حيث أضحى أول لاعب يتحصل على التقييم المثالي، 10/10 ، في قاعدة بيانات الموقع الخاصة بالدوري الاحترافي المغربي.

دخل يسري بوزوق🇩🇿 جناح الرجاء🇲🇦 بعد مباراته ضد إتحاد طنجة تاريخ سوفاسكور حيث أضحى أول لاعب يتحصل على التقييم المثالي🔟 في قاعدة بياناتنا الخاصة بالدوري الاحترافي المغربي

⚽️ 3 أهداف

👟 1 أسيست

📍1 تحصل على ضربة

🔑 6 فرص مصنوعة

↩️ 3 عرضيات ناجحة من 3

🎖 رجل المقابلة بتقييم 10 pic.twitter.com/ZTOxNVZS6G — SofascoreAR (@SofaScoreARB) December 29, 2023

وسجل بوزوق ثلاثة أهداف في مباراة اتحاد طنجة، وقدم تمريرة حاسمة، وتحصل على ضربة جزاء، وصنع 6 فرص، كما نجح في 3 عرضيات من أصل 3.