تكريم خاص للأعضاء الذين مازالوا على قيد الحياة

الذكرى الـ65 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني:

كرمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ليلة الخميس، بمقرها، ثلاثة أعضاء من فريق جبهة التحرير الوطني مازالوا على قيد الحياة، بحضور، مستشار رئيس الجمهورية ياسين ولد موسى وعدد من المجاهدين والأسرة الثورية ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف وأعضاء فدراليين ولاعبين سابقين ومدعوين.

وبهذه المناسبة، كرم رئيس ديوان وزارة المجاهدين وذوي الحقوق حميد بوشارف، عضو فريق جبهة التحرير الوطني والمجاهد رشيد مخلوفي، تسلمها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية ياسين ولد موسى.

كما أسدى الأمين العام للقطاع الهاشمي عفيف، تكريما للعضو الثاني في فريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش، الذي غاب عن فعاليات ندوة تاريخية كانت مقررة ليلة الخميس بعنوان “مجاهدو المستطيل الأخضر”، “لأسباب قاهرة”، تسلمها نيابة عنه مؤسس هذا الفريق (سنة 1958)، محمد بومزراق.

وبدوره، قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، تكريما للعضو الثالث في الفريق المذكور، دحمان دفنون تسلمها عنه بالنيابة، المجاهد يوسف بوسماحة.

ونوهت الأسرة الثورية والمجاهدون الحاضرون بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني “بمثل هذه اللقاءات التي تسمح باستذكار المآثر التاريخية والوطنية للفريق وتمرير رسائل نبيلة لشباب اليوم والجيل القادم من أجل جزائر حرة ومستقلة”، كما تأسفوا لغياب الأعضاء الثلاثة لفريق جبهة التحري الوطني الذين مازالوا على قيد الحياة، داعين الله أن يرحم كل المجاهدين الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل حرية الجزائر.