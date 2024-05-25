تلاميذ ينهون الموسم الدراسي بتمزيق الكراريس والكتب

مؤسسات تربوية تتعرض إلى الرشق بالحجارة

شهدت المؤسسات التعليمية، في ولاية عين تموشنت مع نهاية السنة الدراسية “احتفالات” غريبة، تتمثل في تمزيق التلاميذ للكراريس والكتب ورميها وسط الطرقات، ووصل الأمر في بعض المؤسسات إلى رشق أبواب المؤسسات التربوية بالحجارة.

ويشعر المار بجوار المؤسسات التعليمية بالولاية، بالانزعاج من تلك المشاهد التي يراها أمام بوابات المدارس، جراء تمزيق الكتب والدفاتر المدرسية من قبل المتعلمين، وحسب تصريح “أم آية” التي كانت تنتظر ابنتها أمام متوسطة (مفتاحي سليمان) ببلدية حمام بوحجر، فقد أضحى تمزيق الكتب والكراريس، علامة مسجلة عند كل نهاية موسم دراسي بالنسبة للتلاميذ، الذين لم يجدوا إلا هذا الفعل للتعبير عن نشوة الفرح بنهاية عام دراسي كان شاقا بالنسبة إليهم، إذ تحولت ساحات المدارس والطرق المؤدية إليها إلى أكوام من الورق المتناثرة في كامل الأرجاء.

أما السيد “ب.على” فتحدث للشروق وبكل أسف، أنه صدم بهول ما لاحظه بالقرب من ثانوية “أبي ذر الغفاري” بذات البلدية، فهذه المؤسسة مرّ عليها تلاميذ تحولوا إلى إطارات عليا في الوقت الراهن، وللأسف يتعرض الأساتذة وحتى الطاقم الإداري اليوم إلى السب والشتم من طرف بعض التلاميذ، فهذا السلوك الغريب أجبر بعض الأساتذة وحتى الإداريين على البقاء داخل مؤسساتهم، حيث لم يتمكنوا من مغادرة المكان إلا بعد انتهاء موجة الغضب وانصراف المتمدرسين إلى منازلهم.

وللوقوف على أبعاد الظاهرة، قال المختص النفساني “أسامة. ل” إن تمزيق الكراريس له تفسيرات أهمها أن “التلاميذ يعتبرونها عبءا تخلصوا منه، والمقرر الدراسي شر لا بد منه، وفي وقتنا الحالي أصبح أكبر عبء للطالب هو الكتاب، وأصعب عقبة على التلميذ هي الاختبارات، ولذلك فبعد الانتهاء من اختبار الفصل الأخير يمزق بعض المتمدرسين الكتب، على اعتبار أنها حمل ثقيل”.

وللحد من استفحال الظاهرة، اقترح ذات المتحدث، حلا استثنائيا يتمثل في تقديم مكافآت معنوية لكل تلميذ يحافظ على أدواته في بداية السنة المقبلة، وكذا تنظيم أيام إعلامية لفائدة التلاميذ وأوليائهم في آخر السنة، قصد توجيههم وتحسيسهم بمخاطر الظاهرة، كما ألح على ضرورة إسهام الإعلام والمساجد وحتى الجمعيات في محاربة هذه الظاهرة.