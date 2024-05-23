تمويل إسلامي إلى غاية 70 مليون سنتيم لحاملي بطاقة المقاول الذاتي

ضمن باقة "مشروعي" للبنك الوطني الجزائري

جانب من اليوم الإعلامي حول حصيلة المقاول الذاتي

أعلن البنك الوطني الجزائري يوم الخميس، عرضه التجاري الجديد لفائدة حاملي بطاقة المقاول الذاتي. وهو يتضمن إمكانية الحصول على تمويلات بنكية تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتيم.

وتمّ تقديم العرض، الذي يحمل تسمية “باقة مشروعي”، خلال يوم إعلامي نظمته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حول حصيلة نظام المقاول الذاتي.

وتحتوي باقة “مشروعي” على عدّة تسهيلات لحاملي البطاقة. على غرار إمكانية فتح حساب تجاري بالعملة الصعبة، والحصول على البطاقات البنكية المهنية.

كما تتضمن الباقة توفير جهاز مجاني للدفع الإلكتروني، إلى جانب “تمويلات إسلامية بصيغة المرابحة، تصل قيمتها إلى 700.000 دينار جزائري، لمدة 24 شهر. وتمويل استغلال بصيغة القرض الحسن إلى غاية 200.000 دينار جزائري، لمدة 18 شهر”.

وبلغ عدد حاملي بطاقة المقاول الذاتي 10.000 مقاولا ذاتي. حسب ما كشف عنه وزير القطاع ياسين المهدي وليد خلال اليوم الإعلامي.

وقال وليد إن “الإقبال الكبير، يدلّ على الثقة المتزايدة في قانون المقاول الذاتي، ودوره الفاعل في تمكين الشباب من خوض غمار ريادة الأعمال، ودعم حركية الاقتصاد الوطني”.

كما أظهرت إحصائيات الوزارة أن 99.28 بالمئة من المقاولين الذاتيين، انخرطوا لأول مرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “وهذا ما يدلّ على توفيق هذا الجهاز كوسيلة لتحقيق الشمول المالي والاجتماعي”، يضيف الوزير.

وفي 20 جانفي 2024، أطلقت المنصة الرقمية المخصّصة لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي. التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية.

وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي” (GAAN).

ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.