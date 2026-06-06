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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 32 ولاية يومي السبت والأحد

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 32 ولاية يومي السبت والأحد

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات تبدأ من مساء السبت إلى غاية صباح يوم غد الأحد.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: أم البواقي، تبسة، إن صالح، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، البويرة وأولاد جلال

كما نهبت النشرية ذاتها من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: سيدي بلعباس، ورقلة، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، برج بوعريرج، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة وتمنراست.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

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