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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: باتنة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، إيليزي، تلمسان، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، سيدي بلعباس، ورقلة، تيسمسيلت وتيميمون

كما ستخص الأمطار الرعدية ولايات: تبسة، ان صالح، النعامة، البويرة، معسكر، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، غرداية، تقرت، المسيلة، جنات، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، أم البواقي. أولاد جلال وبشار.

ونبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: الشلف. مستغانم ووهران.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.

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