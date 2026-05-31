تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من أمطار رعدية وزوابع رملية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد لغاية الساعة 12 منتصف الليل من نفس اليوم هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي وجانت.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولايات: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الأحد لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

