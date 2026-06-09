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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
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أمطار وزوابع رملية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية وزوابع رملية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريرج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، قسنطينة، البيض، المغير، خنشلة، المدية، بسكرة، النعامة، البويرة، وأولاد جلال.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاية تمنراست ستعرف هبوب زوابع رملية بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

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