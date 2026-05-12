تنبيه: أمطار ورياح متبوعة بزوابع على هذه الولايات

تنبيه: أمطار ورياح متبوعة بزوابع على هذه الولايات
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ورياح متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، غرداية، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، بني عباس وتيندوف.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الرياح والزوابع الرملية ولايات: تبسة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المغير، الوادي، توقرت، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، تيميمون، بني عباس، أدرار وبرج باجي مختار من الساعة السادسة صباحا من الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء.

