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الجزائر

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط  أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في نشريته التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، قالمة، إن صالح، تيزي وزو، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، قسنطينة، المنيعة، البيض، خنشلة، المدية، أدرار، سعيدة والبويرة.

كما شمل التنبيه ولايات: تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست وأم البواقي.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

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