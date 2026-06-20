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الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر قياسية وأمطار غزيرة عبر 20 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: موجة حر قياسية وأمطار غزيرة عبر 20 ولاية

نبه الديوان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من استمرار موجة الحر مع تسجيل تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستتواصل اليوم السبت عبر ولايات: غليزان، الشلف وعين الدفلى ومن المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 43 و 45 درجة مئوية.

كما نبهت النشرية من موجة تضرب ولايات: تيبازة الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية و 41 درجة مئوية.

وحول تساقط أمطار رعدية أفاد الديوان أن النشرية تخص ولايات: سيدي بلعباس تيسمسسلت، تيميمون، البليدة، الأغواط، بني عباس، تيارت، تيزي وزو، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، المنيعة، البيض، أدرار، سعيدة، النعامة، معسكر، وهران وبشار.

ومن المرتقب أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية التاسعة ليلا.

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