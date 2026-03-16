تنبيه حول حالة الطقس: ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدد من الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الإثنين، باستمرار التقلبات الجوية عبر عدد من المناطق، حيث يرتقب تسجيل تساقط أمطار وثلوج على عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي، فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج.

وسيتراوح سمك الثلوج ما بين 5 و25 سم، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية منتصف نهار الإثنين.

من جهة أخرى، أظهرت التوقعات الجوية تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، المدية، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة.

وستتراوح كميات التساقط حسب المصالح المعنية ما بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم على بعض المناطق، وبالنسبة لصلاحية النشرية فستمتد من صبيحة الإثنين إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما حذرت مصالح الديوان من هبوب رياح وزوابع رملية عبر ولايات: تيارت، الوادي، تمنراست، عين قزام، المسيلة، الجلفة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الأغواط، البيض، تمنراست، عين قزام.