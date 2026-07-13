-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل لـ 49° وأمطار عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 1546
  • 0
تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل لـ 49° وأمطار عبر هذه الولايات
أرشيف
موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة وأمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر يومي الإثنين والثلاثاء هي: أدرار، عين صالح، برج باجي مختار. معسكر، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام.

مقالات ذات صلة
عشرات الآلاف خارج رواق النجاح في انتظار فرصة الإدماج

عشرات الآلاف خارج رواق النجاح في انتظار فرصة الإدماج

الوضع الداخلي حتم على باماكو الجنوح إلى التهدئة

الوضع الداخلي حتم على باماكو الجنوح إلى التهدئة

تحذيرات من الاستعمال العشوائي لمزيلات العرق صيفا

تحذيرات من الاستعمال العشوائي لمزيلات العرق صيفا

بكالوريا 2026.. توسيع خيارات التوجيه إلى 12 رغبة للناجحين الجدد

بكالوريا 2026.. توسيع خيارات التوجيه إلى 12 رغبة للناجحين الجدد

الرئيس تبون يأمر بعودة سفير الجزائر إلى مالي

الرئيس تبون يأمر بعودة سفير الجزائر إلى مالي

نشوب حرائق غابية بعدد من الولايات

نشوب حرائق غابية بعدد من الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد