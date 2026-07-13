تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل لـ 49° وأمطار عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة وأمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر يومي الإثنين والثلاثاء هي: أدرار، عين صالح، برج باجي مختار. معسكر، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام.