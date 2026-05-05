الجزائر

تنبيه من المستوى الأول.. أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات حتى فجر الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية حدوث اضطراب جوي مصحوب بأمطار رعدية غزيرة، حيث أصدرت، اليوم الثلاثاء، تنبيها من المستوى الأول يخص عدة ولايات من الوطن.

ووفقا للنشرية الخاصة، فإن الأمطار الرعدية تبدأ من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي:

سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، تيارت، وتيسمسيلت.

كما نبهت المصالح ذاتها إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، خاصة عبر ولايات الجنوب، منها الوادي، تقرت، تيميمون وبني عباس.

وبخصوص يوم الأربعاء 06 ماي 2026، فيرتقب استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر عدة ولايات من الشرق والوسط والغرب، مع تسجيل رياح وزوابع رملية بالمناطق الجنوبية، خاصة بالمنيعة، أدرار، بشار وتندوف.

