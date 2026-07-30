تنبيه من المستوى الأول.. هذه الولايات معنية بالأمطار والرعود والحر

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نشرية خاصة حذر فيها من استمرار موجة حر ودرجات حرارة مرتفعة، إلى غاية منتصف الليل، بكل من ولايتي تندوف وأدرار.

كما نبهت المصالح ذاتها إلى تساقط أمطار رعدية، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا وإلى غاية منتصف الليل، على ولايات النعامة، البيض، بشار وبني عباس.

وأصدر الديوان تحديثا لليقظة الجوية عند الساعة 05:59، تضمن تنبيهات من المستوى الأول (اللون الأصفر) بشأن اضطرابات جوية مرتقبة تمس عددا من الولايات.

وتوقعت المصالح ذاتها تساقط أمطار على ولايات البيض، النعامة، بشار وبني عباس، مع نشاط رعدي يشمل أيضا سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، برج باجي مختار وعين قزام.

كما حذرت من هبوب رياح قوية وزوابع رملية بكل من البيض، النعامة وبشار، إلى جانب استمرار موجة حر على ولايتي أدرار وتندوف.

وبالنسبة ليوم غد الجمعة 31 جويلية، يرتقب استمرار النشاط الرعدي على ولايات بشار، بني عباس والنعامة، فيما ستشهد ولايات عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار رياحا قوية وزوابع رملية، في حين ستعرف ولايات عين الدفلى، الشلف وغليزان موجة حر.