تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 13 ولاية

نبهت نشرية جديدة للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات إلى غاية التاسعة ليلا.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن ولايات: سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي ، خنشلة و تبسة، ستشهد استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة جدا بكميات تتعدى 60 ملم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما حذر تنبيه ثاني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات: بسكرة، أولاد جلال والمغير.

كمية التساقط تتعدي الـ 30 ملم وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية منتصف النهار.

ونبهت النشرية أيضا إلى استمرار تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، ميلة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، الشلف ومستغانم.

رياح قوية تتعدى الـ 80 كلم/سا عبر 22 ولاية

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول هبوب رياح قوية تتعدى الـ 80 كلم عبر ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، بسكرة، المغير، تقرت، ورقلة، غرداية، تميمون والمنيعة.

تستمر صلاحية النشرية إلى غاية السادسة مساء.

كما ستشهد ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان هبوب رياح قوية تتعدى 80 كلم في الساعة وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية الثالثة زوالا.