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الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار غزيرة جدا عبر 17 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار غزيرة جدا عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 17 ولاية.

وفي إنذار من المستوى الثاني أفاد الديوان بأن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وبسكرة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم وتبدأ صلاحيتها من الثانية زوالا إلى غاية الواحدة من صباح يوم غد الجمعة.

تنبيه جديد: موجة حر شديدة تضرب 8 ولايات

وصباح اليوم الخميس، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجويةفي نشرية حول حالة الطقس، من تسجيل موجة حر شديدة وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت نشرية الديوان أن موجة الحر ستخص ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس والجزائر العاصمة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الجمعة.

 وأمطار غزيرة عبر 38 ولاية 

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست وأم البواقي.

كما ستخص النشرية ولايات: تبسة، قالمة، إن صالح، الشلف، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، قسنطينة، المنيعة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، البويرة، أولاد جلال والبليدة.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الجمعة.

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