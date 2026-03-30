تنبيه: هبوب رياح قوية في عدة ولايات

تتجاوز سرعتها 90 كم/سا

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له اليوم الإثنين، 30 مارس، من رياح قوية تضرب عددا من الولايات.

فوفقا للنشرية، ستعرف ولايات النعامة، جنوب البيض، تيميمون، أدرار، بشار، وتندوف هبوب رياح من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. وتستمر اليوم الإثنين 30 مارس إلى الساعة 23:00 سا.

كذلك ستعرف ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، وسوق أهراس، هبوب رياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. وذلك يوم غد الثلاثاء 31 مارس بداية من الساعة 01:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 سا.

أما ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، بسكرة، وتبسة، فستعرف هبوب رياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 90 و100 كلم/س على شكل هبات، وذلك يوم غد الثلاثاء 31 مارس بداية من الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.

ولايات الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، المغير، والوادي، ستعرف أيضا هبوب رياح من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. وذلك يوم غد الثلاثاء 31 مارس بداية من الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.