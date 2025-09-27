-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنصيب شيراز بشيري مديرة عامة لمؤسسة بريد الجزائر

ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي يوم السبت، على مراسم تنصيب شيراز بشيري مديرة عامة لمؤسسة بريد الجزائر.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير زروقي على “الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة، في ضمان خدمة عمومية جوارية، تستفيد منها يوميا مختلف شرائح المواطنين”.

وشدّد الوزير على أن “المرحلة المقبلة تستوجب تسريع وتيرة تنفيذ مخطط العمل، والمشاريع الجاري تجسيدها. بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية، لاسيما في ما يتعلق بتعميم الرقمنة، وتحسين نوعية الخدمات”.

كما أعرب عن ثقته المسؤول ذاته عن “ثقته في الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها شيراز بشيري. مؤكدا قدرتها على قيادة المؤسسة نحو مرحلة جديدة، تعزّز مكانتها كفاعل استراتيجي”.

قبل أن يختم كلمته بدعوة جميع الإطارات والعمال إلى “مساندة المديرة العامة الجديدة، والعمل بروح الفريق الواحد. من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، وتعزيز أداء المؤسسة بما يخدم الوطن و المواطن”.

