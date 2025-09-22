“بريد الجزائر” يمنع أي اجتماعات أو قرارات للجنة المشاركة

في مراسلة وجّهها لمصالحه المركزية والجهوية والولائية

حذرت المديرية العامة لـ”بريد الجزائر” كامل هياكلها المركزية والجهوية والولائية من التعامل مع لجنة المشاركة للمؤسسة، والتي انتهت عهدتها القانونية بتاريخ 31 أوت 2025، مع منعها من عقد اجتماعات أو اتخاذ أي قرارات، ما يعني أن مختلف أنشطة الدعم الاجتماعي والمنح والقروض المقدمة للعمال والمتقاعدين قد جرى تجميدها.

في هذا السياق، ورد في برقية للمديرية العامة لـ”بريد الجزائر”، صادرة عن مديرية الموارد البشرية، مؤرخة في 16 سبتمبر 2025 برقم 1946/2025، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أنه “يشرفنا أن نلفت انتباهكم إلى أن العهدة القانونية للجان المشاركة قد انقضت بتاريخ 31 أوت 2025”.

وأضافت المراسلة إلى أن المادة 101 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، تنص على أن عضوية مندوبي المستخدمين تدوم ثلاث سنوات، إذ تنتهي صلاحيات الهيئات المنبثقة بانقضاء العهدة القانونية، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط خارج الأجل المحدّد.

وخلصت الإرسالية إلى أنه بموجب ما سبق ذكره، فإنه لم يعد من صلاحيات هذه اللجنة عقد اجتماعات أو اتخاذ أي قرارات، إلى غاية تجديد تشكيلها وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وطلبت الوثيقة من مدراء المديريات المركزيـة، ومدير المركز الوطني للشيكات البريدية، ومدراء الوحدات البريدية للولايات، والمدراء الجهويين للمراكز المالية، والمدراء الجهويين للتقنيين، “الحرص على عدم السماح بعقد أي اجتماع للجنة المشاركة على مستوى وحداتكم البريدية، وعدم تبليغ أي استدعاء صادر عنها إلى المندوبين المحليين التابعين لمصالحكم”.

وختمت مديرية الموارد البشرية إرسالها بطلب التقيّد الصارم بما ورد في برقيتها والعمل بموجبه، مع توجيه نسخة منها للمدير العام لـ”بريد الجزائر”.

وبموجب هذه التطورات، فإن كافة الأنشطة التي كانت تشرف عليها لجنة المشاركة لمؤسسة “بريد الجزائر”، الموجهة سواء للعمال وذوي الحقوق أو المتقاعدين، والتي يرأسها عبد الرحمن بن مسعود، باتت في حكم المجمدة، على غرار الدعم الاجتماعي للعمال كمنح الوفاة والازدياد والختان، فضلا عن منح موجهة لفائدة أرامل عمال القطاع وذوي الاحتياجات الخاصة، وقروض مسترجعة من دون فوائد (سلفيات).