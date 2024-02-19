تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر

عُيّن مختار سعيد مديوني رئيسا مديرا عاما لشركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر. حسب ما أفاد به بيان لوزارة النقل يوم الإثنين.

وأشرف الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي بمطار الجزائر الدولي، على تنصيب مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت المطار، خلفا لمحمد الصالح كواش.

وتولى محمد الصالح كواش منصب الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، منذ نوفمبر 2022.

ويتربّع مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر، على مساحة قدرها 1200 هكتار. وهو يضمّ 3 محطات للركاب بسعة إجمالية تقدّر بنحو 18 مليون مسافر سنويا.