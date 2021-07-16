تنظيم إقليمي جديد للنواحي العسكرية

شمل النواحي الثالثة والرابعة والسادسة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التنظيم الإقليمي الجديد للنواحي العسكرية والذي شمل النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة.

فبناء على إعادة التنظيم الإقليمي للبلاد إثر ترقية عشر مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، شهر فيفري الماضي، والذي ارتفع بموجبه عدد ولايات البلاد إلى 58 ولاية، صدر بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 84-358 المتضمن إعادة التنظيم للنواحي العسكرية.

وبمقتضى هذا المرسوم، أصبحت الناحية العسكرية الثالثة التي يحدد مقر قيادتها ببشار تشمل قطاعات كل من “بشار وأدرار وتيميمون وبني عباس وتندوف”.

أما فيما يخص الناحية العسكرية الرابعة التي يحدد مقر قيادتها بورقلة، فقد أصبحت تشمل قطاعات كل من “ورقلة وتقرت وبسكرة وأولاد جلال والأغواط والوادي والمغير وغرداية والمنيعة وإليزي وجانت”.

ويشير المرسوم أيضا إلى أن الناحية العسكرية السادسة التي يحدد مقر قيادتها بتامنغست، أصبحت تشمل قطاعات كل من “تامنغست وإن صالح وإن قزام وبرج باجي مختار”.

كما يبين ذات النص بأن حدود كل قطاع تكون “تلك الموسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم”.