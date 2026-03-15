-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
تنظيم الطبعة الـ8 لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط من 5 إلى 11 ماي

الشروق أونلاين
  • 305
  • 0
ح. م

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (معرض-بيع) وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 ماي 2026.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم، الأحد 15 مارس، أن هذا المعرض يعد “موعدًا اقتصاديًا هامًا يجمع المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، كما يشكل مناسبة متجددة تساهم بفعالية في تطوير المبادلات التجارية الثنائية، وتثمين الإمكانيات التصديرية الجزائرية نحو الدول المجاورة، في عديد القطاعات والمجالات الإنتاجية والخدماتية، على غرار الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الصناعات الصيدلانية، مواد التجميل والتنظيف، مواد البناء والتجهيز، مختلف الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والسياحية”.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات، الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض.

مقالات ذات صلة
الجزائر ضمن الدول الأفريقية الأقل أسعاراً للوقود في مارس 2026

الجزائر ضمن الدول الأفريقية الأقل أسعاراً للوقود في مارس 2026

رسميا… إنشاء مصنع للدواء في الجزائر خلال 8 أيام!

رسميا… إنشاء مصنع للدواء في الجزائر خلال 8 أيام!

مسْح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون إلى غاية 10 سنوات

مسْح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون إلى غاية 10 سنوات

تسديد 4774 مليار من مستحقات شركات الإنجاز قبل 29 مارس

تسديد 4774 مليار من مستحقات شركات الإنجاز قبل 29 مارس

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب “إي أر جي” وأرباح الشركات من دون قضاء!

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب “إي أر جي” وأرباح الشركات من دون قضاء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد