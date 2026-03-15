تنظيم الطبعة الـ8 لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط من 5 إلى 11 ماي

دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة للتسجيل

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (معرض-بيع) وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 ماي 2026.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم، الأحد 15 مارس، أن هذا المعرض يعد “موعدًا اقتصاديًا هامًا يجمع المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، كما يشكل مناسبة متجددة تساهم بفعالية في تطوير المبادلات التجارية الثنائية، وتثمين الإمكانيات التصديرية الجزائرية نحو الدول المجاورة، في عديد القطاعات والمجالات الإنتاجية والخدماتية، على غرار الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الصناعات الصيدلانية، مواد التجميل والتنظيف، مواد البناء والتجهيز، مختلف الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والسياحية”.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات، الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض.