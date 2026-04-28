تنظيم تسويق الأدوية بالصيدليات محور لقاء بين قويدري ومجلس أخلاقيات المهنة

وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من اللقاء

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، نور الدين متيوي، سبل تنظيم تسويق الأدوية على مستوى الصيدليات، بما يضمن توفرها للمرضى في ظروف آمنة، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين بحضور أعضاء من المجلس.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، فإن اللقاء، الذي انعقد أمس الاثنين بمقر الوزارة، جاء بطلب من رئيس المجلس، حيث شكل فرصة لطرح الانشغالات المهنية المرتبطة بنشاط الصيدلي، لاسيما الآليات الكفيلة بضبط عملية تسويق الأدوية وتعزيز الرقابة عليها داخل الصيدليات.

كما تناول الطرفان مسألة مرافقة وزارة الصناعة الصيدلانية للمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة في مهمة عمل إلى جمهورية التشاد، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية التشادية، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرص القطاع على مواصلة العمل في إطار التنسيق والتشاور الدائم مع مختلف الشركاء المهنيين، بما يعزز تنظيم القطاع الصيدلاني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

مقالات ذات صلة
أدرار: إنتاج مرتقب يفوق 1.7 مليون قنطار من القمح مع انطلاق حملة الحصاد

أدرار: إنتاج مرتقب يفوق 1.7 مليون قنطار من القمح مع انطلاق حملة الحصاد

وزيرة التجارة الداخلية تبحث تموين السوق باللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى

وزيرة التجارة الداخلية تبحث تموين السوق باللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى

هذا ترتيب الجزائر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية

هذا ترتيب الجزائر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية

قروض مدعومة للمتقاعدين وتقديم موعد صرف معاشَي ماي وجوان إلى هذا التاريخ

قروض مدعومة للمتقاعدين وتقديم موعد صرف معاشَي ماي وجوان إلى هذا التاريخ

محادثات جزائرية–أمريكية لتعزيز المبادلات التجارية وتوسيع فرص الشراكة

محادثات جزائرية–أمريكية لتعزيز المبادلات التجارية وتوسيع فرص الشراكة

تحديث روابط “جبايتك” ومنصة التعريف الجبائي عن بُعد

تحديث روابط “جبايتك” ومنصة التعريف الجبائي عن بُعد

