-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تنظيم معرض المنتجات والخدمات الموجّه للتصدير بهذا التاريخ

الشروق أونلاين
  • 97
  • 0
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الموجه للتصدير

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية تندوف، معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الموجه للتصدير خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أفريل 2026، تحت شعار: “تندوف بوابة التصدير نحو دول إفريقيا الغربية”، في إطار دعم وتعزيز حضور المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الإفريقية، خاصة بدول غرب إفريقيا.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الإفريقية، من خلال استثمار الموقع الاستراتيجي لتندوف كبوابة نحو العمق الإفريقي، بما يساهم في ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر ودول القارة.

كما يشكل هذا الحدث الاقتصادي منصة لعرض القدرات الإنتاجية الوطنية في مختلف القطاعات، وفرصة لتمكين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين من إبراز منتجاتهم وخدماتهم، إلى جانب كونه فضاءً لتعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وفي هذا السياق، دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد