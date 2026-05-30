تواصل الأشغال التقنية بنفقي الحمدانية

لإصلاح عطب في نظام التحكم والمراقبة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة استمرار الأشغال والتدخلات التقنية على مستوى المحطة الفرعية رقم 02 الخاصة بالتجهيزات الكهربائية لنظام التحكم والمراقبة بنفقي الحمدانية، الواقعين على الشطر الرابط بين الحمدانية والشفة من الطريق السيار شرق-غرب.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الفرق التقنية وفرق الاستغلال والتدخل تواصل تجندها الميداني منذ تسجيل العطب، حيث تعمل بشكل متواصل ودون انقطاع، بما في ذلك خلال الفترة الليلية، مع تسخير جميع الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة من أجل استكمال الأشغال في أقرب الآجال وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة أن عمليات التأمين والمراقبة الميدانية لا تزال متواصلة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بهدف ضمان سلامة مستعملي الطريق وحماية المنشآت والتجهيزات المرتبطة بالبنية التحتية للطريق السيار.

وجددت المؤسسة دعوتها لمستعملي الطريق إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية واحترام التدابير التنظيمية المتخذة بعين المكان، مشيرة إلى أنها ستوافي المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالأشغال فور الانتهاء منها.

وشددت الجزائرية للطرق السيارة على أن سلامة وراحة مستعملي الطريق تبقى في صدارة أولوياتها خلال مختلف مراحل التدخل والصيانة.