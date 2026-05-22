-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بخصوص قرارات الفصل في صحة الترشح لتشريعيات 2 جويلية

توضيح من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الشروق أونلاين
  • 24
  • 0
توضيح من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ح. م

نشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الجمعة، 22 ماي، توضيحا بخصوص كيفيات تبليغ قرارات الفصل في صحة الترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن “قرارات الفصل في صحة الترشح لاسيما القرارات المتعلقة برفض الترشح تبلغ إلى المترشح مفوض القائمة حصريا عبر الوسائل القانونية المعمول بها وهو ملزم بتبليغها فورا إلى المترشحين المعنيين لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليما ضمن الآجال القانونية 03 أيام بداية من تاريخ تبليغ المترشح مفوض القائمة”.

مقالات ذات صلة
19 ماي

19 ماي

15 جريحا في حادث انقلاب حافلة وسقوطها بوادي بتبسة

15 جريحا في حادث انقلاب حافلة وسقوطها بوادي بتبسة

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 5 ولايات 

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 5 ولايات 

وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات

وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات

 الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “العهد 2026”  

 الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “العهد 2026”  

رخصة ذكية وفحوصات فجائية.. ماذا يحمل قانون المرور الجديد للسائقين؟

رخصة ذكية وفحوصات فجائية.. ماذا يحمل قانون المرور الجديد للسائقين؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد