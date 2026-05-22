توضيح من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

بخصوص قرارات الفصل في صحة الترشح لتشريعيات 2 جويلية

نشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الجمعة، 22 ماي، توضيحا بخصوص كيفيات تبليغ قرارات الفصل في صحة الترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن “قرارات الفصل في صحة الترشح لاسيما القرارات المتعلقة برفض الترشح تبلغ إلى المترشح مفوض القائمة حصريا عبر الوسائل القانونية المعمول بها وهو ملزم بتبليغها فورا إلى المترشحين المعنيين لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليما ضمن الآجال القانونية 03 أيام بداية من تاريخ تبليغ المترشح مفوض القائمة”.