توضيح من وزارة الصحة بخصوص توظيف مساعدي التمريض

أصدرت وزارة الصحة اليوم الخميس، 14 ماي، توضيحا بخصوص توظيف مساعدي التمريض خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي على مستوى مؤسسات الصحة العمومية.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم إمكانية توظيف مساعدي التمريض هؤلاء على مستوى مؤسسات الصحة العمومية، “لا يعكس إطلاقًا التزام الوزارة بالعمل على إيجاد حلول عملية لفائدة هذه الفئة، سواء ضمن مؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة.”

كما أكدت الوزارة “أن ما تم تداوله استند إلى جزء من إجابة السيد الوزير على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان، دون الإشارة إلى باقي مضمون الرد الذي تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى مرافقة خريجي المدارس الخاصة وفتح آفاق الإدماج والتوظيف التدريجي لفائدتهم.”

وأفادت الوزارة انها بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، “من بينها إطلاق عملية إحصاء وطنية لخريجي المدارس الخاصة عبر منصة رقمية مخصصة، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسمح بتقييم الوضعية الحالية ودراسة الآليات الكفيلة بضمان الإدماج والتوظيف التدريجي لخريجي هذه المدارس، وفق الاحتياجات الفعلية والمناصب المتاحة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص.”

وأشارت أنها وبالموازاة مع ذلك، تعمل من خلال استراتيجية وطنية “ترمي إلى تحقيق التوازن بين قدرات التكوين ومتطلبات القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكفل الأمثل بالمرضى، مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن. ”